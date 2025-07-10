批朱立倫加碼普發現金「獅子大開口」　綠黨團：用子孫錢救罷免

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席朱立倫昨宣布，針對政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」要「各退一步」，增加普發現金1萬元，就不再阻擋國土韌性1500億、撥補台電1000億；但黨中央今（10日）改口，強調「台電撥補」仍寸步不讓。民進黨團幹事長吳思瑤痛批，獅子大開口，若交代不出財源，就是拿子孫錢救罷免、債留子孫。

吳思瑤上午受訪時諷刺，朱立倫這是退一步、讓一步，還是繼續往前進一步、獅子大開口？沒想到朱立倫在國民黨的領導危機再次呈現，昨下午才說新方案，把4100億擴大加碼到6400億，晚間就傳出國民黨團炸鍋，國民黨跟黨團不同調、意見沒整合，這是嚴肅的國家政策、財政議題，請國民黨內部先整合好再說。

吳思瑤說，另外，藍白在這個議題是不是會持續合作？白營立場又是什麼？過去柯文哲最主張也強調不要債留子孫、要兼顧財政紀律，雖然民眾黨領導人換成黃國昌，但民眾黨對於財政紀律的這個主張會去附和朱立倫的說法嗎？這也要觀察。

吳思瑤認為，重中之重就是，你要加碼、擴大整個特別預算，財源在哪裡？國民黨要清楚交代，拿普發現金擴編2300億財源是什麼，要負責任提出。現在行政院4100億是用歲計賸餘，如果要再加碼普發現金2300億，勢必只能夠從舉債下手，也就是拿子孫的錢來救國民黨的罷免。

吳思瑤也呼籲國民黨看看憲法70條、預算法91條、財政紀律法第5條和第7條規定及財劃法相關規範，立法院不能片面增加國家預算支出，請負責任的提出財源是什麼，而也必須跟行政部門磋商。預算權是行政權，立法院只能刪減監督審議，不能變相擴大立法院權限、違憲。朱立倫是會計師出身，也擔任過行政院副院長，對預算法規，一個學會計出身的黨主席，不應該視為無物。