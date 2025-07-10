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5縣市AI小英雄跨縣市交流　侯友宜力推科技教育培育人才

▲5縣市AI小英雄跨縣市交流。（圖／新北市教育局提供）

▲「第三屆 AI Jungle 小HERO」機器人跨縣市交流活動。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「第三屆 AI Jungle 小HERO」機器人跨縣市交流活動今（10日）在新北市板橋區江翠國中盛大展開，市長侯友宜特別到場與新北、臺中、彰化、臺南、屏東5縣市，共22所中小學、200多位學生參與SUMO機器人相撲賽，並感謝關懷臺灣文教基金會攜手新北市共同舉辦這次活動，提供機器人、AI等科技教育資源，讓偏鄉學童也能透過AI教育與世界接軌。

侯友宜指出，新北市致力智慧教育基礎建設，6年來投入約30億元建置智慧教室，落實教育平權，並成立全國第一個「偏鄉AI機器人教育聯盟」，結合民間資源推動AI教育深耕偏鄉。侯友宜也感謝所有老師，他強調，資源再多都比不過用心的老師，希望學生都能在優良的環境中快樂學習，市府也會持續實踐「不放棄任何一位孩子」的承諾，培育更多具備科技素養及競爭力的數位公民。

▲5縣市AI小英雄跨縣市交流。（圖／新北市教育局提供）

▲5縣市AI小英雄跨縣市交流，侯友宜：持續推動科技教育培育人才。

關懷臺灣文教基金會李濤董事長表示，基金會自2021年起推動「機器人快樂學AI扎根計畫2.0」，希望從遊戲中開啟偏鄉中小學生的AI學習路，這次和新北市合作升級，成立「偏鄉AI機器人教育聯盟」，盼實踐教育公平與翻轉學習，啟發偏鄉學子對科技的興趣與夢想。

教育局長張明文表示， AI教育是新北市培養人才的重要政策，未來將持續強化教師專業、優化課程設計，並透過「偏鄉AI機器人教育聯盟」平台，整合北中南教育資源，讓科技學習不再區分偏鄉與都會，讓每個孩子都能在AI時代自信前行、發光發熱、創造無限可能。

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