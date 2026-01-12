桃園男滯欠酒駕同車乘客罰鍰及健保費逾32萬　收查封通知急辦分期

▲ 許男因滯欠酒駕同車乘客罰鍰及健保費。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區32歲許姓男子因乘坐酒駕友人之車輛，遭罰15000元，逾期未繳經移送桃園分署執行，連同其他滯欠之罰鍰及全民健康保險費等，共積欠32萬餘元，經多次催繳未果，桃園分署查封其名下房屋後，許男才願意辦理分期繳納。

▲▼他因名下房地遭桃園分署查封，立即籌措到首期款項9萬7,000元並於今日完成繳納。（圖／桃園分署提供）

法務部政執行署桃園分署為貫徹政府對酒駕「零容忍」的決心，以守護民眾行的安全，持續針對滯欠酒駕罰鍰案件展開強力執行。新屋區一位許姓男子於2023年3月間因乘坐酒精濃度超過法定標準之駕駛人所駕駛之車輛，遭桃園市政府交通事件裁決處裁罰1萬5,000元，因逾期未繳，移送機關於2024年5月間移送桃園分署執行。雖經本分署多次扣押許男金融帳戶之存款，惟均未扣得款項。其間，許男雖多次表示將至桃園分署辦理分期繳納，但都未到場辦理，亦未實際繳納任何款項。

經調查得知許男在去年5月間因受贈取得位於新屋區之房地，桃園分署遂即囑託地政機關辦理查封登記。許男得知名下新屋區透天房屋遭查封後，始知事態嚴重，並表示該房地係叔叔所贈，請求切莫進行拍賣。許男終在上星期籌措到首期款項9萬7,000元，始暫時免除房屋遭拍賣之危機。惟若將來未按期繳納，桃園分署將依法繼續執行。