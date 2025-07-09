台南7/16舉辦城鎮韌性防空演習　黃偉哲籲民眾配合避難與交管

▲台南市長黃偉哲出席防空演習記者會，呼籲市民務必配合避難與交通管制，展現城市韌性。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化南部地區面對空襲威脅時的應變能力與城市韌性，台南市將於7月16日下午1時30分至2時，辦理「2025城鎮韌性（防空）演習」，市府9日於永華市政中心舉行聯合記者會，市長黃偉哲呼籲市民踴躍配合人車管制與避難演練，勿心存僥倖，以免違反《民防法》遭處3萬元至15萬元罰鍰。

黃偉哲指出，此次防空演習採「分區異時」整合萬安與民安演練，並首度納入防空、疏散、交通管制與救援轉移等多元情境，全面檢驗地方政府災害應變機制與市民配合實戰能力。

他也提到，甫結束的丹娜絲颱風應變作戰，正是城市韌性展現的最佳實例，包括人力調度、資源整合、單位協同與義警義消民防動員，都顯示出台南具備災難現場迅速反應的能力。「演習即作戰，作戰更需演習驗證，這次演練是讓城市更安全的重要一課。」

市府強調，《民防法》明定，若民眾未依規定配合疏散或管制措施，最高可處15萬元罰鍰。請市民務必事先熟悉家中或工作地點附近的避難設施位置，避免觸法。

民政局長姜淋煌補充表示，為照顧新住民與外籍人士，警察局也同步製作中、英、日、韓、泰、印尼、越南、菲律賓等8種語言的宣導單與影音教材，協助不同語言族群瞭解演習流程與配合事項，提升全民防空應變力。

市民可透過以下管道查詢附近避難設施位置：台南市政府警察局防空避難專區；下載「警政服務APP」或「消防防災e點通APP」快速定位附近避難處所。

今日記者會由市長黃偉哲主持，立委林俊憲、陳亭妃服務處與多位議員代表也到場聲援，展現中央地方對強化城鎮韌性防衛的高度共識。