　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南7/16舉辦城鎮韌性防空演習　黃偉哲籲民眾配合避難與交管

▲台南市長黃偉哲出席防空演習記者會，呼籲市民務必配合避難與交通管制，展現城市韌性。（記者林東良攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席防空演習記者會，呼籲市民務必配合避難與交通管制，展現城市韌性。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化南部地區面對空襲威脅時的應變能力與城市韌性，台南市將於7月16日下午1時30分至2時，辦理「2025城鎮韌性（防空）演習」，市府9日於永華市政中心舉行聯合記者會，市長黃偉哲呼籲市民踴躍配合人車管制與避難演練，勿心存僥倖，以免違反《民防法》遭處3萬元至15萬元罰鍰。

黃偉哲指出，此次防空演習採「分區異時」整合萬安與民安演練，並首度納入防空、疏散、交通管制與救援轉移等多元情境，全面檢驗地方政府災害應變機制與市民配合實戰能力。

▲台南市長黃偉哲出席防空演習記者會，呼籲市民務必配合避難與交通管制，展現城市韌性。（記者林東良攝，下同）

他也提到，甫結束的丹娜絲颱風應變作戰，正是城市韌性展現的最佳實例，包括人力調度、資源整合、單位協同與義警義消民防動員，都顯示出台南具備災難現場迅速反應的能力。「演習即作戰，作戰更需演習驗證，這次演練是讓城市更安全的重要一課。」

市府強調，《民防法》明定，若民眾未依規定配合疏散或管制措施，最高可處15萬元罰鍰。請市民務必事先熟悉家中或工作地點附近的避難設施位置，避免觸法。

民政局長姜淋煌補充表示，為照顧新住民與外籍人士，警察局也同步製作中、英、日、韓、泰、印尼、越南、菲律賓等8種語言的宣導單與影音教材，協助不同語言族群瞭解演習流程與配合事項，提升全民防空應變力。
市民可透過以下管道查詢附近避難設施位置：台南市政府警察局防空避難專區；下載「警政服務APP」或「消防防災e點通APP」快速定位附近避難處所。

今日記者會由市長黃偉哲主持，立委林俊憲、陳亭妃服務處與多位議員代表也到場聲援，展現中央地方對強化城鎮韌性防衛的高度共識。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大「貴族世家」今開幕　380元百道料理吃到飽
快訊／2車硬闖封鎖線　下秒土石流狂瀉慘了
快訊／暴雨不斷！駕訓班泡水淹成一片
台中泥流如瀑布！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事
台中女獲千萬遺產　投資保證獲利10%「第4年全沒了」
快訊／樂天桃猿道歉　誤發速刪「大罷免大成功」
快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
路面積水...女騎士打滑慘死！驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

嘉義縣災後復原工作全面展開　跨縣市合作結合在地加速進度

狂風暴雨中的警界英雄！　嘉義警員火速清理路樹

享鴨捐款30萬助偏鄉兒少　黃偉哲勉勵孩子傳遞溫暖力量

雲林草嶺潭大雨現堰塞湖！水利署判斷無立即危險　籲勿進入河道　

台南7/16舉辦城鎮韌性防空演習　黃偉哲籲民眾配合避難與交管

雜草不除防疫破口！高過60公分花蓮祭重罰　直至改善為止

屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

暑假最佳親子教育！花蓮首屆動保體驗營40名額　7/11上網報名

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

嘉義縣災後復原工作全面展開　跨縣市合作結合在地加速進度

狂風暴雨中的警界英雄！　嘉義警員火速清理路樹

享鴨捐款30萬助偏鄉兒少　黃偉哲勉勵孩子傳遞溫暖力量

雲林草嶺潭大雨現堰塞湖！水利署判斷無立即危險　籲勿進入河道　

台南7/16舉辦城鎮韌性防空演習　黃偉哲籲民眾配合避難與交管

雜草不除防疫破口！高過60公分花蓮祭重罰　直至改善為止

屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

暑假最佳親子教育！花蓮首屆動保體驗營40名額　7/11上網報名

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

高捷要命失誤讓吉力吉撈「死裡逃生」　鋒總：溝通上的問題

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

快訊／不要命！彰化二水汽機車硬闖封鎖線　下秒險遭泥石吞沒

夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

【新婚變絕命】33歲人妻遭姊夫下毒手！　乾媽淚：姊妹倆都很乖

地方熱門新聞

嘉義市「百人排隊」倒垃圾！警方出動管制

即／彰化縣政府宣布「明天正常上班上課」

小金門507戶停電一片黑　台電派員搶修中

金獎120萬　桃園第四屆科技表演藝術獎徵件起跑

台電桃園區處同仁　赴雲嘉南搶修助復電

金門員工失聯　警靠監視器鷹眼神速尋回

拚今晚復電九成！台電動員1123人力全力搶修台南電網

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

台南麻豆文旦落果嚴重黃偉哲籲加速補助核撥讓農民安心過中秋

高雄援手台南溪北！黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

台南停電20萬戶！已復電16.5萬戶黃偉哲感謝台電日夜搶修

觀音佛誕7月13日登場安平觀音亭素齋250桌弘揚慈悲心

從資訊工程師到調香冠軍！嘉藥陳晁嘉以香氣打造第二人生

新竹市駁斥中低收入補助被砍4000　高虹安一毛未砍反而加碼營養補助金

更多熱門

相關新聞

老客人欠100元「說好明天還錢」卻沒出現！原因藏洋蔥

老客人欠100元「說好明天還錢」卻沒出現！原因藏洋蔥

一碗麵的故事，藏著一段無聲的牽掛，台南小吃店「呷福飽」分享一段令人動容的小故事，有位十幾年的老顧客，某次沒帶錢請店家先記帳100元，並承諾隔天一定會拿錢來，沒想到這一去竟成了永別。幾個月後，老顧客的孩子帶著100元走進店裡，替父親完成了最後的心願。

「在地版」小北百貨熄燈　店家不捨：32年市話3分鐘停用

「在地版」小北百貨熄燈　店家不捨：32年市話3分鐘停用

高雄援手台南溪北！黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

高雄援手台南溪北！黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

丹娜絲吹垮台南古厝　阿伯從瓦礫堆爬出！畫面曝

丹娜絲吹垮台南古厝　阿伯從瓦礫堆爬出！畫面曝

台南女騎士打滑撞電桿墜大排亡！驚悚影片曝

台南女騎士打滑撞電桿墜大排亡！驚悚影片曝

關鍵字：

台南韌性防空演習黃偉哲避難.交通管制

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面