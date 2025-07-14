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快訊／台南大內橋1男墜曾文溪失蹤　警消+無人機搜救中

▲消防局出動船艇與無人機於大內橋下曾文溪流域搜尋疑似落水男子。（民眾提供）

▲消防局出動船艇與無人機於大內橋下曾文溪流域搜尋疑似落水男子。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市大內區14日下午傳出疑似落水案件，一名男子疑似從大內橋落水曾文溪後失聯，僅在橋上留下個人物品，台南市消防局出動12車23人展開搜尋行動，動用無人機與船艇沿溪搜尋，盼能盡快尋獲失蹤者下落，惟截至傍晚仍未尋獲失蹤者。

消防局指出，14日下午2時52分接獲110轉報，有民眾報案在大內橋發現疑似有人落水，現場遺留個人物品。下午3時4分許，消防局派出12車、23人（含潛水人員）、1艘船艇及1架無人機展開空陸水域聯合搜救。

消防人員緊急調查水域狀況，曾文水庫管理單位於下午3時22分表示，當前放水量為每秒100立方公尺，暫無法停止放水，增加水域搜救難度。消防人員初步了解，當事人約凌晨3時離家，橋上可見其物品，但初步目視水面未發現人影。警方則於下午5時5分許調閱監視器，確認該名疑似落水者曾於14日凌晨出現在橋上。

目前搜救人員仍持續在曾文溪大內橋與下游新中橋一帶進行堤岸與水域巡查，現場水勢湍急，搜救行動艱鉅，消防局表示，會全力進行搜救行動。

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