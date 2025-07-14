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台南風災慘重！　國民黨團轟中央擺爛捐款200萬盼各界響應

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市楠西地震與丹娜絲颱風接連重創台南，國民黨立委謝龍介14日率台南市議會國民黨團與青年參選人召開記者會，直言災後復原進度牛步、中央應變失能，國民黨團站出來，跟黨部共同捐200萬元，拋磚引玉，請社會各界有錢出錢有力出力，協助台南災民度過這百年一見的颱風浩劫。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）
立委謝龍介帶領國民黨台南市議會黨團書記長林燕祝、方一峰、尤榮智、蔡育輝、林美燕、盧崑福、李中岑、曾培雅、許至椿，以及即將接棒的市議員青年軍參選人歐政豪、尤淨寬、李佳蓉，還有王家貞助理李昱潔，共同出席民進黨執政無能、失能記者會，黨團率先表達感謝台電、市府等一線救災人員的付出，更感謝台北、新北、桃園、台中、新竹縣市和彰化縣市政府，主動派員到台南救災。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

國民黨台南市議會黨團說，天災造成農漁損4億7千多萬元，6700戶房屋毀損，民怨最大的是，全台灣種電第一名的北門、七股、下營等區，停電100小時以上，國民黨團怒轟，賴清德總統傲慢，既不讓國軍參與救災，擺爛讓災民救助無門，又不對外公開募款、招募志工，災後重建家園補助少的可憐只有5千到1、2萬元。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

謝龍介指出，丹娜絲颱風真的對台南市府帶來嚴厲挑戰，官員應該對災民的苦將心比心，因為這次超級強風，造成很多鄉親的屋頂被掀毀，建議市府趕緊做好災民安置工作，因為又有颱風要來，不解賴清德總統為何說軍人不入民宅？軍民一家，同島一命，這是任何政黨執政的最高共識，88風災時國民黨執政，就請國軍兄弟幫忙救災，當年獲得全民讚揚，這次台南風災是有史以來最嚴重的，比楠西地震還嚴重，民進黨從中央到地方都沒公開勸募！國民黨團和黨部將聯手捐款200萬元，藉此拋磚引玉。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

謝龍介說，台南要重建家園，1萬多戶家中屋頂被毀損，因為叫不到工，叫不到料，目前需要362位志工，其中需要249位鐵工、192位水電工、29台山貓、19台卡車、36台抓斗車，還有暫時為沒屋頂民救急遮頂的的帆布，感謝國民黨執政縣市首長主動派員來台南救災，像彰化縣長王美惠就派40位志工、水電工還有山貓等陸續進入台南災區，希望社會更多愛心企業和人士，為台南救災出錢出力。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

國民黨團議員們指出，丹娜絲颱風真的是百年一見的超級強颱，七股、北門16強風，將軍、六甲、安南區15級，佳里、學甲、麻豆、後壁、新營風力則達14級，其他區域也有13級強風，災區每位議員服務處電話都被灌爆，災民們陳情說，沒水沒電加上沒通訊，家人擔心卻無法聯絡上他們，去咖啡店充電，全都客滿，找不到位置；頂樓屋頂被吹走的，屋內全毀，只能用愚公移山精神舀水，腰都要斷了水還是一直下下來。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

陳情民眾更哭訴，我們的政府心中只有大罷免，遇到災變卻束手無策，為何不把人民切身的事當作一回事？台南這次災情這麼慘重，賴總統來作秀勘災，台南鄉親都用選票支持他，他為何不緊急動員中央來救災？楠西大地震是這樣，這次颱風也是這樣，這次颱風災情非常嚴重，

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

國民黨團繼續怒說，台南市文旦落果、文蛤死亡等農漁損失高達4億7千多萬元，6700戶鄉親住家屋頂被吹走或房屋毀損，近20萬戶停電沒網路，全台灣種電第1名的台南北門、七股，兩個太陽之家，將軍、學甲和鹽水佈滿光電板區域，停電時間居然超過100個小時，沿海地區，觸目所及都是光電板殘骸，美麗的家園殘破不堪，既沒有緊急安置，賴清德總統既來勘災，為何不用特別預算補助台南災民？1、2萬的補助款，在物價高漲的現在，連個吊車可能都請不起，補助日期和補助款上限都應重新檢討？

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

歐政豪說，深入災區發現，這次颱風恐怖災情都沒在媒體前曝光，不論是喜憨兒或弱勢老人在沒水沒電，冰箱食物全壞光光的情況下，艱苦求生苦況外界都無人知，就算外界志工從網路看到慘況，想前來幫忙，卻找不到出面統籌指揮調度的人，真不是一個亂字能形容。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

尤淨寬則說，走訪每一戶災戶，看到驚惶失措的老人無助的眼神，她都偷偷抹淚，這次超級颱風重創，台南的溪北和溪南，大北門地區、大曾文地區、大新營地區，都成重災區，打了數百通求救電話，找不到人幫忙，市府橫向縱向的聯繫真的出了大問題，清理家園是目前優先要務，請市府真的要苦民所苦。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

李佳蓉說，之前的楠西大地震，台南山線居民災情嚴重，這次颱風，台南海線居民家園嚴重被毀，災民看到賴清德總統來勘災，為何不讓災民講話？災民有苦不能說，來勘災有何意義？難道台南市政府的團隊經不起一場颱風的考驗？又有颱風要來了，請市府趕緊拿出因應對策。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

台南市民政局和社會局表示，這次颱風造成台南市1700多戶屋頂全毀，其他半毀和部分毀損的，共計一萬多戶，目前將先用帆布遮住屋頂，但缺工缺料，希望外界伸出援手。

▲國民黨立委謝龍介與黨籍議員召開記者會，宣佈捐款200萬元協助災後復原。（記者林東良翻攝，下同）

黨團發言人蔡育輝表示，他率先響應黨團和謝主委的公開勸募，將以身作則率先對外募款，目前有台昌樹脂、立暉鋁業、徠歸仁飯店、大巍建設、崇銘汽車檢驗埸（受災工廠）、新奇美實業、登榮塑膠，已同意捐款，會繼續募款。並配合公所針對柳營區災民，屋頂掀掉的—戶發放1萬元及帆布。希望台南鄉親能儘快重這次百年一見的颱風重創走出來，大家攜手一起重建家園。

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