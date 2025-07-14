高雄海洋局聯合遠洋公會捐物資　黃偉哲感謝「海味送暖」馳援

▲高雄市海洋局與遠洋公會、漁會代表捐贈罐頭與即食粽，協助台南災民度難關。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南日前遭丹娜絲颱風重創，多處地區災情慘重，災後重建進入關鍵階段，14日高雄市海洋局與遠洋漁業團體攜手捐贈285箱漁產罐頭及1000顆即食海味粽，為災民送上來自港都的暖心關懷。

台南市長黃偉哲代表市府表達誠摯感謝，強調這份來自高雄的「海味心意」，不僅提供實質協助，更展現跨縣市齊心互助的可貴情誼。

此次物資由高雄市海洋局局長石慶豐親自率團送達台南，與台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、高雄區漁會、順億超低溫公司、得意中華食品公司及鎮一造機有限公司等產業單位共同出力，合力捐贈的海產罐頭與即食粽品，象徵港都產業對南台灣災區的深切關懷。

黃偉哲市長指出，風災過後，各界援助源源不絕，來自高雄的支援特別令人感動。這批兼具營養與保存性的物資，除減輕災民生活壓力，更凝聚跨縣市間的互助精神，「感謝高雄市海洋局與各公會第一時間伸出援手，這份共體時艱的情誼我們銘記在心。」

台南市社會局長郭乃文表示，這批物資將優先分配至災區各里，特別針對弱勢家庭與高齡長者，提供即時補給。海產罐頭與即食粽品均具高保存性、開封即食的便利性，將成為災後安置期的重要補給來源。社會局強調，未來將持續串聯民間資源、擴大服務網絡，與各界共同打造更具韌性的災後支持體系。