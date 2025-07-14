暑假作業變好玩！　台南教育局推「因雄崛起」線上闖關學習賽

▲台南市教育局推出「因雄崛起」線上學習平台暑假賽事，學生能邊玩邊學，快樂學習不間斷。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為讓孩子在暑假期間持續學習不中斷，台南市教育局以遊戲化設計取代傳統書寫式作業，今年暑假透過教育部委辦的「因雄崛起」平台推出全新線上學科賽事，國小五年級到國中八年級學生皆可報名參與「魔王挑戰」系列活動，一邊答題一邊闖關，寓教於樂中穩固語文與數學基本學力。

台南市長黃偉哲表示，傳統「沒考試就不看書」的暑假學習觀念，常讓孩子在假期中產生壓力。今年市府導入數位工具，將作業「遊戲化」，孩子可透過平台答題闖關，不再只是寫習作、寫評量，而是挑戰自我、快樂學習，「讓暑假作業成為孩子邁向進步的助力，而非負擔」。

教育局長鄭新輝指出，「因雄崛起」平台是教育部委託開發的遊戲式線上學習工具，結合「因材網」資源，近年在全台各地推廣後效果顯著。今年暑假更首度以「魔王挑戰」為主題，提供國小到國中階段的學生參與排名賽事，老師也能透過平台指派任務並查看學生完成情形，活動結束後依據學生作答表現發放獎勵，建立正向學習動機。

教育局補充，今年的暑假活動從即日起開放至8月底，參賽學生將進入結合語文與數學題庫的答題遊戲模式，透過累積積分排名提升學習成就感。每位教師可依據年級設定題組任務與獎勵條件，家長也能從學生回饋中掌握學習成效，避免暑假學力滑坡。更多活動資訊與教師教學資源，可上「因雄崛起」學習平台官方網站查詢（https://adl.edu.tw/hero/）。