板橋黃石市場全新亮相　侯友宜：傳承新北市場文化

▲板橋黃石市場全新亮相，侯友宜表示，市府團隊將持續拚市場轉型升級，盼珍貴市場文化代代相傳。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市板橋區黃石市場歷經5年改建，全新登場！市長侯友宜今（8日）上午出席「板橋黃石市場暨街內五里市民活動中心開幕典禮」表示，市府團隊將持續拚市場轉型升級，盼珍貴市場文化代代相傳。

侯友宜表示，板橋黃石市場自1970年設立至今，是無數板橋人從小到大的記憶。由於舊黃石市場建築結構老舊，為提升市場環境品質，市府自2020年啟動改建工程，歷時5年，打造地上9層、地下3層的多目標複合式市場大樓，內部除保留傳統市場機能，更結合百貨、旅館、餐廳、醫療、社福及活動中心等多元設施，期待成為當地生活中心，結合鄰近觀光景點及特色美食，帶動經濟蓬勃發展。

▲侯友宜至黃石市場巡禮，與市場攤商開心合影。

自民國2019年以來，市府已完成13座市場改造工程，並啟動9座市場改建，其中已改建完成3座。侯友宜說，市場轉型並不容易，感謝所有攤商及居民的包容與支持，未來市府團隊會持續推動市場改建及改造工作，盼改造市場的同時，也保有傳統人情味，讓下一代更願意回來傳承，保留市場文化。

此外，侯友宜也至6樓的街內五里市民活動中心參觀設施，他說，市民活動中心內部設有桌球室、體健設施、韻律教室及會議室，歡迎大家多加使用，讓活動中心成為鄰里交流、增進情誼的好去處。

市場處補充，7月9日至7月13日期間，將連續5日發放30元市場折價券，每日上午時段發放，假日再加碼下午發放時段，總共限量560份，使用期限至2025年8月8日，歡迎大家光臨黃石市場。更多活動資訊請上「板橋黃石Yellowstone」臉書粉絲專頁或「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁查詢。