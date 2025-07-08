突破狹長河道限制！新北中港河廊光雕展　奪雙國際設計大獎

▲新北市水利局巧妙運用水面倒影，成功打造令人驚豔光雕展演。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中港河廊光雕展再次擦亮城市招牌！繼去年榮獲「美國繆思設計獎」及「法國設計獎」後，今年續奪下「美國繆思設計獎」與「羅馬設計獎」雙國際大獎肯定。儘管受限於狹長的場地條件，新北市水利局仍巧妙運用河道的蜿蜒與水面倒影，成功打造令人驚豔的光雕展演。這不僅完美呈現了光影藝術，也讓中港大排之美再次推向國際。

水利局長宋德仁表示，「2025中港大排光雕展」以象徵愛與美的「光之女神」，透過水與光的盛典，打造夢幻秘境，營造光影交錯的河廊，並採用超過300萬盞LED燈泡來布置，展演一共規劃「夢幻燈區」、「藝術燈區」、「希望燈區」與「幸福燈區」等四大燈區，讓整個河廊充滿著各式絢爛燈飾。在2月26日至4月6日為期40天的展期，累計超過66萬參觀人次，創下歷年最高的紀錄。

▲女神好威，透過水與光的盛典來營造光雕展演，連獲國際兩大獎項。

宋德仁補充，去年首次報名即獲得「美國繆思設計獎」金獎，今年又再次獲得金獎的肯定，另今年更獲「羅馬設計獎」最高榮譽白金獎的國際殊榮。這項殊榮證明，即使面對有限的空間挑戰，透過巧思與設計，仍能將中港河廊轉化為一個獨具魅力的藝術空間，讓市民在親水之餘，也能享受國際級的視覺饗宴。能夠從眾多參賽國家中脫穎而出，且一連榮獲2項國際大獎的肯定，實屬不易。感謝工作團隊的辛苦努力付出，未來要再致力於創意及特色之推動，讓國內外遊客都能看見中港大排之美、看見新北之美。

水利局說明，中港大排在汛期時便會轉換成滯洪池增加排洪量，扮演重要的防洪角色，平常晴天則是充滿綠蔭的河廊供民眾遊憩。周邊還有設施完備的塭仔底濕地公園，有兒童遊樂區、戲水池與休憩涼亭等，其中戲水池更是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑遊樂設施，歡迎市民朋友一同相邀蒞臨，感受親水與自然的河廊美景。

▲「2025中港大排光雕展」榮獲羅馬設計獎照明設計類白金獎肯定。

▲「2025中港大排光雕展」榮獲美國繆思設計獎照明設計類金獎肯定。