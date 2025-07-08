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丹娜絲橫掃嘉義釀重災　侯友宜派35協力車、24鏈鋸協助災後復原

▲▼ 侯友宜指示全力支援嘉義市災後復原 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜指示全力支援嘉義市災後復原。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

中颱丹娜絲6日深夜許從嘉義布袋附近登陸，創下120年來首次登陸嘉義之紀錄，造成中南部縣市重創，頻頻傳出重大災情，其中嘉義縣市有多處路樹倒塌及重要道路受損。在新北市長侯友宜指示下，災害應變中心於今（8日）上午9點出發前往嘉義支援災後復原工作，同時出動協力廠商車輛35台(含吊卡、抓斗、山貓、貨車等)、鏈鋸24台及人員70名。

新北市災害應變中心指出，昨日下午接獲中央通知請求支援任務，侯友宜評估新北市災情均已妥善處置完畢，立即指示工務局、農業局及環保局盤點可動員機具人車，並積極與中央災害應變中心及嘉義市災害應變中心保持聯繫，確認需求能量、支援任務和集合地點等資訊，在確保新北市民安全無虞的情況下，只要中央或其他縣市有需要協助的部分，務必全力支援。

▲▼ 侯友宜指示全力支援嘉義市災後復原 。（圖／新北市政府提供）

新北市災害應變中心盤點相關人車機具支援能量，總計共動員工務局、農業局及環保局等3個局處及協力廠商車輛35台(含吊卡、抓斗、山貓、貨車等)、鏈鋸24台及人員70名，並向中央災害應變中心回報後，已於今早發前往嘉義支援災後復原工作。

新北市政府強調，繼去年支援高雄市山陀兒風災災後復原後，新北市再次發揮救災不分你我、全台一心的精神，全力動員支援跨縣市災後復原任務。

▲▼ 侯友宜指示全力支援嘉義市災後復原 。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 侯友宜指示全力支援嘉義市災後復原 。（圖／新北市政府提供）
 

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