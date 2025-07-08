新北開放免費造林苗木申請　攜手打造永續低碳城市

▲新北市農業局邀請民眾一同種樹透過專屬網站可申請免費苗木及媒合公有土地。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局即日起至10月31日止開放免費造林苗木申請，凡持有新北市土地的民眾可向區公所提出申請，苗木配撥時間預計今年11月15日起至12月31日辦理。另新北市機關學校、社區鄰里如有綠美化苗木想作為校園或社區綠美化的需求，可於今年8月15日至10月15日間向新北市綠美化環境景觀處申請草花、灌木。

農業局表示，面對全球氣候變遷與極端氣候日益頻繁，森林成為調節氣候、增加碳匯的重要自然資源。新北市積極推動「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」行動，並提供免費苗木號召市民、企業、機關學校及團體一同參與植樹，攜手打造永續低碳城市。本年度造林苗木已開始受理申請，凡持有新北市土地且有造林需求者，僅需備妥身分證正反面影本、土地合法使用證明及土地現況照片等資料，即可向土地所在地之區公所申請免費苗木。

▲新北市「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」兩座苗圃每年培育逾30種草花與喬灌木。

農業局說，申請地點若為一般平地或山坡地，建議可選擇具防砂固土功能之樹種，如杜英、楓香、青楓、山櫻花、茄苳、樟樹等；如位於沿海地區，則可選擇羅漢松、毛柿、水黃皮等耐風、耐鹽、耐旱的樹種。今年度特別新增楠木類及櫧櫟類苗木，以提升森林多樣性並強化生態系統韌性。

此外，新北市「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」2座苗圃，每年培育逾30種草花與喬灌木，提供環境綠美化使用。苗木種類包括香草植物、情人菊等草花，以及常見灌木如桂花、杜鵑、七里香、紅竹、金露花等，亦有青楓、三角楓等庭園喬木供選擇。各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業與機構如有綠美化需求，可於8月15日至10月15日向綠美化環境景觀處申請，每一單位申請上限為1,000株，配撥期間為8月15日至10月15日。

▲新北市開放申請免費苗木廣邀為地球種下一棵樹。



核定配撥苗木後請註冊「為地球種下一棵樹－百萬人種百萬樹」網站會員才能領取樹苗。另外可將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，並透過網站下載專屬參與證書，為自己將小樹種成大樹的過程留下紀錄，見證且為生態永續盡一份心力。

農業局長諶錫輝強調，新北市持續落實聯合國永續發展目標（SDGs），透過植樹造林行動提升碳匯效益。核定配撥苗木者需註冊「為地球種下一棵樹」網站會員，並可將種植成果上傳至「我的樹苗日記」，見證生態永續的歷程。「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」官網造林苗木申請資訊：詳細資訊可上「新北市農業局」網站／重要公告」查詢。