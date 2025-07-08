新北板橋再添2座立體停車場　智慧化設計紓解停車痛點

▲忠孝公園地下停車場已完工，預計今年底前啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市新建停車場數量創全國之冠！交通局今（8日）宣布，6年來已新建110座公有停車場，共提供2萬1,509格停車位。交通局長鍾鳴時表示，板橋區將於年底前新增忠孝公園、溪北公園2座全智慧化立體停車場，預計提供567格停車位，有效紓解當地停車需求。

交通局長鍾鳴時今天下午視察兩處停車場工程進度時指出，溪北公園地下停車場工程總經費達7億3,028萬元，其中獲前瞻計畫補助1億5,336萬元。該工程於2023年3月動工，期間克服國際原物料飆漲、技術人力短缺等挑戰，已於6月30日完工，現正申請使用執照，預計12月正式啟用，將提供280格汽車位及50格機車位，滿足周邊老舊社區停車需求。

▲溪北公園地下停車場預計今年底前啟用，可提供280格汽車位、50格機車位。

該停車場特別結合公園改造計畫，由板橋區公所爭取預算增設遮陽設施、籃球場天幕及草坡改善工程，同步提升休憩品質。另一處忠孝公園地下停車場同樣於6月底完工，採地下2層設計，巧妙運用自然通風井改善空氣流通，將提供205格汽車位與32格機車位，上方公園更規劃溜冰場、林蔭步道等多元設施，預計11月底開放使用。

交通局補充，板橋區7座前瞻計畫停車場中，音樂公園等4處已啟用，年底前再添2座後，信義國小停車場也將於明年完工，實現「全壘打」目標。市府強調將持續以行動回應市民期待，打造更宜居的城市環境。

▲交通局長鍾鳴時（中）今天下午視察溪北公園及忠孝公園地下停車場工程。