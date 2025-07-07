土城男行兇最新畫面！衝撞姊妹「先砍小姨」　妻奮命救妹慘死街頭

記者陸運陞、閔文昱／新北報導

新北市土城區7日發生駭人命案，46歲謝姓男子不滿妻子申請保護令，竟埋伏街頭，在明德路二段駕車猛撞妻子與小姨子，隨後持刀與棍棒瘋狂攻擊。根據最新行車紀錄器畫面，謝男先撞倒兩人後，衝上前先猛砍穿黃色雨衣的妹妹，粉紅雨衣的姊姊見狀上前推開丈夫、試圖救人卻也慘遭砍殺，畫面相當兇殘。

警方調查指出，謝男與妻子感情長年不睦，屢傳家暴，6日晚間又因施暴遭報警處理，新北警方為妻子聲請緊急保護令並要求謝男搬離。不料謝男懷恨在心，7日中午11時許潛伏在住所附近埋伏，見姊妹倆騎機車出門，隨即駕車猛撞，接著持長刀與鋁棒朝兩人猛烈砍擊。

▲土城姊妹遭家暴男撞殺，姊為救妹雙雙慘死。（圖／翻攝網路，下同）

根據最新畫面，穿黃雨衣的是謝男的小姨子，她先被撞倒並遭砍殺，身穿粉紅雨衣的妻子為救妹妹推開丈夫並與他拉扯，但仍遭連砍數刀。期間，一名雨衣機車騎士見狀衝上前阻止謝男繼續攻擊，雖英勇制止但姊妹最終仍因傷重不治。

案發後謝男駕車一路逃逸，還在社群限動發文稱「兩人都被我殺了」，甚至點名親屬、警告「小心你兩個女兒」。警方啟動科技追緝機制，約下午1點半在彰化伸港將謝男逮捕，全案依殺人罪偵辦中。