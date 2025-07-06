基隆市長盃劍道錦標賽開打　打造訓練中心扎根武道精神

▲基隆市長盃劍道錦標賽開打。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2025年度基隆市長盃劍道錦標賽」今（6日）於西定國小體育館盛大舉行，吸引全國劍道好手同場競技。賽事由基隆市體育會劍道委員會主辦，旨在推廣劍道文化、深化全民運動風氣。基隆市長謝國樑親臨現場為選手加油，並宣布將場館正式命名為「基隆市劍道訓練中心」，展現市府對基層體育的全力支持。

謝國樑表示，劍道不只是技巧上的對決，更是心性與品格的淬鍊。他指出，西定國小是基隆市推動劍道運動的重要據點，市府於2024年投入330萬元整修活動中心，包含木地板、休息室與更衣空間，為劍道訓練打造安全專業的環境；今日正式揭牌的「基隆市劍道訓練中心」，未來也將持續支援校園劍道推展，鼓勵更多學生投入運動行列，讓體育成為基隆教育的亮點之一。

▲基隆市長謝國樑致詞。

劍道委員會副主委陳南貴感謝市府支持，表示場館升級後帶動了學校社團蓬勃發展，讓更多學生在課後能夠安心練習，培養毅力與團隊合作精神，也增進學校的特色發展。

教育處長徐嬿立也補充，市府未來將持續推動各類特色體育活動，有效活化校內外空間資源，提供多元的運動學習機會，厚植學生體能與生活素養，打造更健康、有活力的校園生活。

謝國樑最後強調，基隆市將持續投入基層運動建設，推動校園體育多元發展，讓孩子們在運動中培養自信、團隊合作與堅持的精神，也讓體育成為城市教育的一部分，陪伴孩子健康成長。