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廢棄物申報不實最重罰300萬　基隆環保局籲業者合法清運

▲廢棄物申報不實最重罰300萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲與會人員專注聆聽法規與實務說明，期能強化作業申報及紀錄保存的正確性。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為防止廢棄物非法棄置，確保清除、處理及再利用作業合法合規，基隆市環保局持續加強廢棄物管理，提醒清除、處理及再利用機構應依據《廢棄物清理法》及《公民營清除處理機構許可審查管理辦法》等相關規定，確實申報廢棄物流向、妥善管理清運作業，全面防範非法棄置，共同維護基隆市的環境品質與公共安全。環保局長馬仲豪表示，若未依規定申報、流向不明、交付無許可場所或涉及協助非法棄置者，將依法處以新臺幣三百萬元以下罰鍰。

為協助業者正確掌握法規內容與作業要求，基隆市環保局於2025年6月25日辦理「清除、處理及再利用機構法規宣導說明會」，針對許可申請、廢棄物流向申報、常見違規態樣及查核重點進行系統性說明，協助清除、處理及再利用機構釐清執行規範，提升紀錄保存及申報正確性。會中並同步介紹中央推動的電子聯單發展方向與未來管理趨勢，協助業者提前了解政策動向，完善內部作業準備。

▲廢棄物申報不實最重罰300萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲專業講師於說明會期間，講述現行相關規定，協助業者了解作業要求。

環保局長馬仲豪表示，依《廢棄物清理法》規定，清除、處理及再利用機構必須依核准範圍合法作業，確保各階段資料如實登載、申報正確。若未依規定申報、流向不明、交付無許可場所或涉及協助非法棄置者，將依法處以新臺幣三百萬元以下罰鍰，情節重大者將移送司法機關偵辦。申請清除處理許可之業者，亦應符合設施設備、人員資格及作業能力等審查標準，並配合主管機關隨時查核，確保作業合規與營運安全。

環保局科長張志遠提醒，業者應落實廢棄物流向申報作業，妥善保存申報紀錄，確保資料正確、可供查核。清運車輛也必須依規定辦理定期檢查，以維持污染防制設備與環保車輛正常運作，避免因車輛設備不符規範影響作業合法性，增加違規風險。

非法棄置各類廢棄物對環境品質、市容景觀及公共安全均有嚴重影響。基隆市環保局再次呼籲清除、處理及再利用機構應確實遵循法規要求，自律合法作業，勿心存僥倖或協助非法清運行為。若市民發現可疑棄置情事，可撥打公害陳情專線：02-2433-2266，或透過「環保署公害報案APP」檢舉，齊心防堵非法棄置。

基隆市環保局將持續推動法規宣導、現場稽查、定檢督導及流向管理精進，逐步完善申報制度與資訊透明，確保廢棄物依法清理、流向可查，攜手清除、處理及再利用機構，共同打造安全、潔淨、永續的城市環境。

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