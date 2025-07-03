米糧傳愛42年！醒天宮偕信眾助弱勢　邱佩琳：讓基隆更有溫度

▲慈善不間斷！基隆醒天宮偕市府打造社會善循環。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區醒天宮今（3日）舉辦「發米濟助」慈善活動，響應澎湖厝老佛祖聖誕千秋，準備逾百份米麵等民生物資，關懷安樂區低收入戶。副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，頒贈感謝狀並為「慈悲濟世」匾額揭匾，肯定醒天宮42年來持續發揮信仰力量，展現宮廟與信眾守護弱勢的堅持與溫暖。

邱佩琳表示，醒天宮長年作為地方信仰中心，不僅安定人心，更將慈悲精神落實於行動，長期關懷弱勢、溫暖在地，是市府推動社會共善的堅實夥伴。她強調，此次活動不僅傳承宮廟文化，也凝聚社區力量，讓愛與善意年年延續。

▲副市長邱佩琳（右）表示，市府持續推動社會善循環。

宮主張修萌感謝所有信眾與善心人士長期支持，讓慈善行動得以年年舉行，傳遞老佛祖的慈悲與關懷。他表示，醒天宮未來也將持續發揮影響力，讓更多需要幫助的家庭感受到社會的溫暖。

活動當日同時舉行誦經祈安法會，眾多信眾齊聚一堂虔誠祈福。立法委員林沛祥與多位市議員亦到場共襄盛舉，共同見證信仰結合公益、凝聚人心的感動時刻。

邱佩琳最後強調，市府將持續與宗教團體攜手合作，共同關懷弱勢、推動社會善循環，也再次感謝醒天宮多年來以實際行動詮釋「慈悲濟世」的精神，讓基隆成為更有人情味與溫度的城市。