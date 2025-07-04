基隆原民兒少學藤編做麻糬　市府培力課程扎根文化

▲基隆原民兒少學藤編，編織技藝串起世代記憶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為重視基隆市兒少多元發展需求，市府兒少處7月3、4日於基隆市原住民家庭服務中心舉辦「繫心的網＆玩出未來夢想」原民兒少培力課程，透過傳統藤編技藝、部落飲食體驗及文化故事分享，深化學員對族群文化的連結。陳明建議員亦到場參與，與學員互動交流。

兒少處長林麗蟬開場強調，「我們的手會說故事」，指出原民藤編技藝是「取自自然、用之自然」的生活智慧。課程中，講師引導學員以黃藤編織魚簍、花器等日常用品，並分享部落長輩與自然共處的經驗，讓學員理解「文化權」不僅是靜態展示，更與自身記憶和身份認同緊密相連。學員透過實作感受傳統工藝溫度，並在編織過程中融入個人夢想與文化根源。

活動特別安排原住民族媽媽現場製作糯米飯與麻糬，學員動手參與並品嚐，從味覺認識部落飲食文化。林麗蟬表示，盼透過課程提升原民兒少對文化的認同感，同時激發公共事務參與熱情；陳明建議員也肯定活動意義，建議市府持續開辦多元培力課程，強化學員文化認知與社會參與能力。

課程結合《兒童權利公約》精神，以互動學習引導學員探索傳統文化價值，未來市府將規劃更多扎根活動，推動文化傳承與兒少發展並進。