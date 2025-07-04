人車分流新對策！基隆警推雙行人專案　優化號誌+強化執法

▲行人事故大減34%！基隆「行人有序」專案嚴抓3,170件違規，死傷數較去年少65人。基隆市警察局長林信雄（中）、基隆市交通處長陳耀川（右）、基隆市交通大隊長楊永泰（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為提升交通安全、降低行人事故傷亡，基隆市警察局配合市府自2023年1月全國率先推動「行人友善專案」，並自2024年11月起攜手推動「行人有序專案」。市警局針對本市行人事故熱點路段，全面盤點並自每日8時至18時編排專責警力執行執法勤務，透過勸導與取締並行，加強行人違規整治，改善駕駛與行人交通習慣。

基隆市交通處同步於校園周邊與人流密集路口劃設綠底行人穿越道，提升辨識度，並實施「行人早開時相」與「行人專用時相」等號誌設計，優化人車分流動線，降低交織風險。相關交整工程有助提升行人可見度，強化行人通行安全。

警察局長林信雄指出，自「行人友善專案」推行以來，基隆市2024年行人每10萬人交通事故死亡數、受傷數皆名列本島前3低，顯示初步成果。2025年2月3日起「行人有序專案」進入嚴正執法階段，統計2025年上半年共取締行人違規3,170件，較2024年同期增加2,622件，增幅達478%。

在強化執法作為下，2025年上半年基隆市A1+A2類道路交通事故發生1,567件、死傷2,017人，較2024年同期分別減少254件（-13.9%）及427人（-17.4%）；其中，行人事故132件、死傷139人，較2024年同期減少69件（-34.3%）及65人（-31.8%），各項數據顯示成效顯著。

林信雄強調，交通安全是長期工程，將持續每月依據事故發生時段與地點等因素進行滾動式分析，靈活調整執勤重點。市長謝國樑亦責成各區公所及交通處全面檢討擴增行穿線設置，預計新增139處，以全面優化行人通行環境。

林信雄最後表示，自「行人友善」到「行人有序」，將持續深化與市府的協力合作，透過執法、交通工程與公共宣導三管齊下，讓駕駛內化停讓行人習慣、行人養成守序安全的通行意識，攜手打造「基隆市成為亞洲最安全且有愛的溫暖城市」。