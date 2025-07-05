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韓國政府發錢了！消費券「每人最多領1萬元」　分兩階段發放

▲▼南韓總統李在明5日召開國務會議，一旁是最近通過國會聽證會、經總統裁決的國務總理金民錫。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明5日召開國務會議，一旁是最近通過國會聽證會、經總統裁決的國務總理金民錫。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓李在明政府為了重振經濟、穩定並恢復內需，今（5）日正式公布「民生恢復消費券第1次支給計畫」，決定從本月21日起至9月分兩個階段向全民發放消費券，平均每人最多可拿到15到45萬韓元（約新台幣9553元以內），從健保投保薪資所得去計算，若是低收入戶、單親家庭，則可以追加獲得30萬和40萬韓元。

根據《韓聯社》，南韓李在明政府5日正式公布消費券發放方案，決定分兩個階段進行發放，第一階段以全體國民為發放對象，依照是否為低收入戶、單親家庭撫養、出身地去做區分，平均每人可領取15萬至45萬韓元；至於第二階段，則是設定排富條款，以90%的國民為發放對象，於9月追加發放10萬韓元。

若是非首都圈（非首爾、京畿道、仁川）的居民可追加領取3萬韓元、居住在人口減少區域（84個市與郡）者可追加領取5萬韓元。

消費券第一階段的支付對象為南韓全體國民，只要是6月18日以前居住在南韓國內的大韓民國國民，即可領取消費券。每人能夠領取的最低金額為15萬韓元，若是單親家庭則每人可再追加領取30萬韓元、低收入戶者每人可再領取40萬韓元。

只要是符合領取對象的南韓國民，從21日上午9時至9月12日晚間6時，可以透過線上或線下的方式申請領取消費券，可以選擇透過信用卡與金融卡、禮品卡、地區之愛商品券等方式領取。

不過，基於消費券的發放宗旨在於重振民生經濟，因此南韓政府指定可以持消費券支付的地點。若是透過信用卡或金融卡領取消費券，則無法在大型超市、企業超市、百貨公司、免稅店、網路購物、外送App、娛樂業，只能在年銷售額30億韓元以下的自營業等商家使用。

南韓政府規定，用於恢復民生經濟的消費券，在申請並成功領取之後，至11月30日以前約可使用4個月以上，若在期限內未使用完畢，則餘額將會由地方政府回收。

至於第二階段消費券的領取，則是參照健保投保薪資，排除擁有高額資產的國民，剩下90%的南韓國民則是可以每人追加領取10萬韓元的消費券。

據悉，先前南韓政府為了發放用於恢復民生經濟的消費券，在第2次預算追加編列中，向國會遞出編列10兆2987億韓元（約新台幣2186億4191萬元）的預算案。

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