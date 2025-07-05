搖晃1300次！日本鹿兒島今晨「最大震度5強」　恐有震度6弱地震

▲日本鹿兒島縣吐噶喇群島最近地震不斷。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近持續地震，不僅發生1300次以上地震，且規模不斷變大，今（5）日清晨再度發生規模5.3的地震。對此，日本氣象廳稍早特別召開記者會，強調暫無引發海嘯的疑慮，然而強烈搖晃的地區必須留意房屋倒塌或土石流等危險。

根據《日本放送協會》、《TBS News》，日本鹿兒島縣吐噶喇群島十島村惡石島5日清晨6時29分（台灣時間5時29分）測得規模5.3的地震、震源深度19公里。日本氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴於8時30分緊急召開記者會，強調儘管暫無引發海嘯的疑慮，但最近仍得留意是否出現最大震度6弱的地震。

海老田綾貴提醒，未來仍可能發生最大震度6弱的地震，「針對搖晃強烈的地區，房屋倒塌、土石流災害等風險持續升高，應當留意之後持續的地震或降雨狀況，呼籲不要擅闖危險的地方並留意自身安全。」

根據日媒《MBC南日本放送》，十島村役場（當地政府）證實，自從吐噶喇群島惡石島5日清晨在度發生震度5強的地震後，包括3名的外來人士，目前島上56人皆平安無事、且沒有任何人受傷。

報導指出，鹿兒島縣吐噶喇群島從6月21日上午8時至今（5）日上午7時，已經測得1303次震度1以上的地震，其中震度5強的地震次數為1次、震度6弱也有1次、震度5弱則為3次。

對於鹿兒島縣吐噶喇群島最近頻繁發生的地震將於何時才會結束，海老田綾貴表示「目前無法預測」。