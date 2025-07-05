大災難預言翻車？日本氣象廳怒斥「胡說八道」：地震只是剛好猜中

▲日本漫畫家龍樹諒指出，她夢見2025年7月會發生大海嘯。（圖／翻攝自文藝社官網）

記者羅翊宬／編譯

日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近發生超過1300次的地震，且規模不斷變大，今（5）日清晨再度發生地震，測得規模5.3。對此，日本氣象廳官員緊急召開記者會，並再度駁斥漫畫家龍樹諒提出的「大海嘯」預言，強調是毫無科學根據的謠言，表示日本平均一年內至少發生2000次地震，不過他也呼籲平時就得做好防災準備工作。

根據《日本放送協會》、《TBS News》，日本氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴5日上午8時30分（台灣時間7時30分），現場多名記者詢問對於漫畫家龍樹諒「日本即將於7月5日發生大災難」的看法。海老田表示，以目前的科學技術和知識並無法精準預測地震所發生的詳細時間、規模、地點，強調一切只是偶然。

日媒記者問道，「盛傳至國內外的『預言之日』其實就是今天。然而，今天卻剛好發生地震。我認為，還是有部分民眾感到擔憂。希望您能針對此議題再度進行回應。」

海老田綾貴回答道，「關於（龍樹諒）在漫畫的預言。以目前的科學見解來看，要能精準預測地震發生的日期與時間、地點、規模，其實是困難的。因此，就算偶然發生地震，也缺乏科學根據。況且，日本本來就隨時會發生地震。在此也呼籲大家平常就得做好防災準備工作。」

▲日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島最近地震不斷。（圖／達志影像／美聯社）

海老田綾貴強調，5日清晨的地震完全只是一場偶然發生的事件，並非龍樹諒精準預測，「一般而言，日本1年以內大概會發生2000次震度1以上的地震，多的話可能1年內會發生超過6000次，例如2016年就發生6587次。若頻繁發生地震，1天也有可能震個10次以上，若要針對地震進行預言，偶爾也是會剛好猜中，但問題是這缺乏因果關係。」

據悉，漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測2011年東日本大地震，其在漫畫作品《我所看見的未來完全版》提到，「2025年7月5日，日本和菲律賓之間的海底會破裂（噴發）」、「會有大海嘯襲擊太平洋周邊各國」、「海嘯的高度是311地震的3倍」。