日本鹿兒島強震「地殼移動數公分」　地質學家震驚：實屬罕見！

▲吐噶喇群島惡石島5日發生震度5強的地震。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島6月底至今發生超過1300次地震，規模不斷變大，今（5）日清晨再度發生規模5.3的地震，由於是漫畫家龍樹諒所預言的「災難日」，格外吸引外界關注，因此氣象廳緊急召開記者會闢謠。不過，地質學家也坦承，十島村的離島在短短幾天出現地殼移動數公分的現象，實屬罕見。

根據日媒《南日本新聞》，日本九州鹿兒島現十島村（吐噶喇群島）惡石島，於5日上午6時29分（台灣時間上午5時29分）發生震度5強的地震，測得規模為5.3、震源深度約20公里。十島村證實，此次地震並未造成任何人員傷亡、也未造成建築物損壞或崩塌。

▲惡石島居民開始撤離至鹿兒島市避難。（圖／達志影像）

從6月21日至7月5日，累計測得1324次震度1級以上的地震。統計指出，5日當天截至上午10時，已測得震度4的地震2次、震度3為5次、震度2為20次、震度1為35次。至於5日上午規模5.3的地震，奄美市測得震度為3；瀨戶內町、喜界町為2；龍鄉町、大和村、宇檢村為1。

針對鹿兒島縣十島村惡石島先前發生震度6弱的地震，日本政府地震調查委員會昨（4）日召開臨時會議，表示吐噶喇群島近海的地震活動從過去以來，不斷反覆發生「頻繁發生」與「地層活動穩定」的現象，因此目前難以斷定地層活動將於何時才會結束。

地震調查委員會透露，吐噶喇群島內從惡石島延伸到寶島，由於地處火山帶的延長線上，因此其特徵是較容易發生與過往最大規模地震相同程度的地震。

▲▼惡石島居民搭乘渡輪撤離。（圖／達志影像）

同時，該委員會也發現，截至本月2日發生最大規模5.6的地震之前，其實從寶島觀測點上就能發現，地殼往東北東方移動約2公分，而地震發生的時間左右，地殼又往南方移動約4公分。

地震調查委員會委員長平田直（東京大學榮譽教授）表示，「這幾天地殼移動數公分，其實是非常罕見的現象。」

據悉，惡石島目前仍有56人留在當地，地震發生後沒有人受傷或感到身體不適，為了紓解當地居民的身心疲勞，十島村決定從鹿兒島市紅十字醫院調派1名男性護理師到島上，預計停留至9日；而截至5日上午10時，則有20人以上表示希望能暫時搭乘渡輪至鹿兒島市避難，預計明（6）日渡輪啟程。

►大災難預言翻車？日本氣象廳怒斥「胡說八道」：地震只是剛好猜中