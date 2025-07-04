王美惠成功爭取5.4億補助　嘉義市圖書總館計畫正式核定

▲▼ 王美惠成功爭取中央補助5.4億元 嘉義市圖書總館計畫正式核定 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法委員王美惠積極奔走多次協調下，教育部於今（4）日正式核定補助嘉義市圖書總館經費5億4千萬元，為嘉義市教文建設注入強勁的動能，也為市民打造嶄新的知識園地。

先前嘉義市政府提報總圖計畫，但因中央既有預算已分配完畢，補助難度倍增，王美惠得知後，第一時間展開協調行動，積極與行政院、教育部溝通，並促成國發會將本案納入新增的公共建設計畫，並多次在立法院委員會及院會中質詢，督促國發會與教育部加速審查核定，終於促成今日補助定案。

王美惠表示，推動嘉義市圖書總館是她的競選政見之一，為了實現對市民的承諾，以及回應大家對閱讀環境升級的期待，她一路持續奔走協調，並獲得時任行政院院長陳建仁及教育部長潘文忠的大力支持，儘管在過程中很艱鉅，也面對重重挑戰，但最終成功爭取到中央補助經費。

王美惠也特別感謝嘉義市政府在提案與規劃上的努力，中央與地方協力合作，是本案能夠推動成功的關鍵。王美惠強調，圖書總館不僅是閱讀空間，更是嘉義邁向優質教育城市的重要象徵。未來也會持續為嘉義爭取更多中央資源，推動教育與文化建設，讓嘉義持續進步。