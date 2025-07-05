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龍樹諒「末日前受訪」吐實情　書腰是編輯寫的：我比較像讀者

▲▼日本漫畫家龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，而她將出版新作《天使的遺言》。（圖／翻攝自文藝社官網）

▲日本漫畫家龍樹諒在書中預言2025年7月5日將發生毀滅性地震與海嘯，她受訪吐露實情了。（圖／翻攝自文藝社官網）

記者趙蔡州／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來 完全版》記錄預知夢，預言2025年7月5日將發生毀滅性地震與海嘯，引發各界熱議。對此，龍樹諒「末日前」受訪時卻表示，《完全版》中那些文字並不是她寫的，受關注的也不是她的漫畫內容，導致她內心一直有「這是別人的事」的感覺。

根據日本FLASH雜誌報導，龍樹諒「末日前」接受雜誌訪問，被問到是如何看待這場「末日風波」時，她表示，這個問題真的很難回答，因為答案牽涉到其他人，他也相當擔心出版社的編輯可能會因此受到誹謗中傷。

龍樹諒坦言，《完全版》中那些文字並不是她寫的，受關注的也不是她的漫畫內容，所以讓她內心一直有「這是別人的事」的感覺，書腰的文案是由編輯寫的，只是因為那句話太引人注目才會受到關注，對她而言，這本書不是預言，更不是預言漫畫，若不是接受了出版社邀約，自己充其量只是畫了封面插圖，心情反而更像是「讀者」。

至於隨著「末日」接近，她的生活有發生什麼變化。她透露，其實沒有什麼太大的改變，但會更留意姐姐的輪椅擺放位置，以及多準備一些蠟燭、火柴、水與備用物資等。她還說，如果真的發生大災難，她已經準備動用存款，用來購買水、毛毯等防災物資，協助災民。

龍樹諒也透露，她有在網路社群上看見關於「2025年7月5日會發生大災難」的傳言，但她其實只是夢見2025年7月發生災難，並沒有夢到具體的日期。不過，她覺得，由於這個話題讓大家提高了防災意識，也是一件好事。

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