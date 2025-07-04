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惡石島民第一批「島外撤離」到了！　搭10小時渡輪抵鹿兒島港

▲▼日本鹿兒島縣吐噶喇群島中的惡石島，屬於鹿兒島郡十島村。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本鹿兒島縣十島村惡石島第一批撤離的13名居民已抵達鹿兒島港。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

受到鹿兒島縣吐噶喇群島連日地震影響，位於震央附近的十島村惡石島7月4日展開首波島外避難行動。共8戶、13名島民4日上午7時搭乘渡輪出發，在歷經10小時的航程，稍早終於抵達鹿兒島港。

根據《朝日新聞》報導，惡石島共有43戶、89名村民，而第一批島外撤離僅13人參加。這13名十島村居民4日上午搭乘村營渡輪前往鹿兒島市，在結束長達約10小時、橫跨250公里的航程後，4日晚間6時已順利抵達港口，並分別前往安排好的飯店或親戚家暫住。

根據十島村表示，此次避難的13人中有6人是參加「山海留學制度」的小學生與中學生，抵達後將由家長接手照料。對此，村長久保源一郎也在鹿兒島市內的村公所向媒體說明，希望大家先觀察一周狀況，並呼籲居民們「務必好好照顧身體」。

惡石島自6月21日以來已經累積發生超過1000次震度1以上的有感地震，甚至在7月3日創下村內首次出現震度6弱的紀錄。村長久保源一郎進一步指出，目前惡石島上還有約50人留守，村方將持續調查居民的避難意願，最快6日就可以安排第二批島外撤離，確保島上每一位居民的安全與健康。

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