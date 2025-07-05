LIVE／7/5「末日預言」逼近　網友深夜湧入直播！

記者董美琪／綜合報導

日本南部鹿兒島外海的吐噶喇群島近日連續發生多起地震，持續的震動引發民眾高度關注。特別是這些地震發生的時間，逐漸接近漫畫家龍樹諒於2021年出版的作品《我所看見的未來完全版》中所預言的7月5日大災難日期，引起廣泛討論和恐慌。7月4日23點多，台灣網友紛紛上直播，線上人數持續攀升，一度直逼9千多人。

漫畫中描繪了龍樹諒在某年7月5日的預知夢，描述日本南部太平洋水位上升，甚至發生海底斷裂與火山噴發，進而引發規模是東日本大地震三倍的巨大海嘯。作品後記更明確指出，若夢境成真，下一次大災難將落在「2025年7月5日」，具體列出日期，引發外界熱議。

不過，專家強調，漫畫中的預言與科學並無任何依據，7月5日將有地震或災難的說法完全屬於謠言。龍樹諒本人也已澄清，此作品為出版社主導，且她自己並未認為7月5日一定會發生災難，呼籲民眾勿過度恐慌。

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在地震頻繁的情況下，鹿兒島吐噶喇群島的居民已開始進行島外避難。4日首批13名避難者經過長時間航行抵達鹿兒島市，部分居民表示能夠平靜入眠，感到稍稍安心。面對不斷的震動，島民彼此互相鼓勵，希望地震能盡快平息。

雖然網傳預言日本時間2025年7月5日4時18分（台灣時間3時18分），但不少網友發現，龍樹諒書中沒有說2025年7月5日清晨4時18分會發生大災難，是在2021年7月5日清晨4時18分夢見災難，發生時間是2025年7月份。

台灣網友則於7月4日深夜湧入直播平台關注當地情況，祈願一切平安無事。

▼日本南部鹿兒島外海的吐噶喇群島地震不斷。（圖／翻攝自日本氣象廳）

