7/5「末日預言」倒數？　日本、台灣第一現場即時監看

記者王佩翊／編譯

日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》曾預言日本311大地震，而書中疑似也預言日本時間2025年7月5日4時18分（台灣時間3時18分）將發生震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的「毀滅性地震」。而這項末日預言的時限將至，也引起全球關注。《ETtoday新聞雲》帶你即時監看日本、台灣的畫面倒數。

儘管龍樹諒在「末日預言」越演越烈時，曾出面澄清，暗示7月5日的末日說法只是出版社編輯根據其訪談內容整理的結果，希望外界不要過度解讀。日本國家旅遊局與氣象廳也一再解釋，該傳言毫無科學根據，呼籲民眾冷靜，但仍然改變不了外國旅客赴日旅遊意願大幅減少的現狀。

龍樹諒曾因1999年出版的漫畫《我所看見的未來》預言「2011年3月將有大災難」，被視為命中東日本大地震，聲名大噪。2021年，出版社飛鳥新社推出復刻版本《完全版》，新增她夢見的災難內容，並在書腰標註真正的大災難將在2025年7月到來，使書中「7月5日」成為焦點。

不僅如此，曾先後成功預測多起大型災難的泰國命理師Mor Plai也說，日本在7、8月間有可能會發生地震，同時日本與印尼之間的海底火山也可能爆發，並波及富士山。

如今7月5日「大限將至」，《ETtoday新聞雲》也將同步帶您一同監看日本與台灣各地的實時現況。