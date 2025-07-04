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大陸 大陸焦點 特派現場

日本末日預言僅剩1天！　陸網不信還笑稱：2019新冠肺炎才是末日

▲日本311大地震。（圖／路透）

▲日本311大地震掀起巨大海嘯。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來 完全版》中預言「2025年7月5日將有大災難」的內容引發關注，使得外籍觀光客赴日旅遊意願降低。該起末日預言引起全球熱議，不少大陸民眾更直言，「沒想到這都有人信，預言沒什麼科學依據，如同2012年末日預言一樣，純扯。」

綜合陸媒報導，日本漫畫家龍諒（龍樹諒）在1999年出版的《我所看見的未來》中記錄夢境，模糊提及「2025年7月可能發生災難」。 2021年再版時，出版社加上「7月5日凌晨4:18海底爆炸引發海嘯」等細節。

▲漫畫《我所看見的未來》，店家張貼銷售標語寫著「信不信由你」 。（圖／路透）

▲漫畫《我所看見的未來》，店家張貼銷售標語寫著「信不信由你」 。（圖／路透）

不過，龍諒在2025年6月新書《天使的遺言》中，明確表示，「7月5日僅為做夢日期，非災難日」，批評出版社篡改原意。因書中曾標註「2011年3月大災難」與東日本大地震時間重合，部分民眾視龍樹諒為「預言應驗」。

日本氣象廳長官野村龍一強調，當前技術僅能預警（提前數十秒），無法精確預測地震時間、地點和規模。

該起預言也造成不少國家人心惶惶，不僅引發防災、避難的討論，也嚴重影響日本觀光業。

▲。（圖為關西機場／記者蔡玟君攝）

▲該則末日預言影響日本觀光。（示意圖為關西機場／記者蔡玟君攝）

多數大陸民眾網友則認為，「這預言搞得人心惶惶的，噱頭罷了」、「我一直覺得很幼稚來著…沒想到這都有人相信」、「這還是漫畫家預言的，這屬於突破科學了啊」、「是日本的末日吧」、「2012後還有人信啊」、「給這些相信的人賣保健品吧」、「這不是製造社會恐慌嗎」。

還有人拿讓全球陷入黑暗時期的新冠肺炎（COVID-19）來比喻，「其實我覺得2019才是世界末日，沒人覺得那之後的時間，都很模糊沒有實感嗎」、「想想當年的肺炎吧，更可怕」、「2019年的新冠肺炎才是世界末日啊」。

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