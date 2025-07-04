　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普認與普丁「聊很久但沒結果」　澤倫斯基盼對話救軍援

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲川普與普丁在3日進行通話；澤倫斯基希望親自向川普說明戰況並爭取美方改變立場。（組圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在3日進行通話，但川普坦言「沒有任何停火進展」。另一方面，針對美方近期暫停部分對烏克蘭軍援，烏克蘭總統澤倫斯基表示，希望能在4日或近日內與川普對話，親自說明戰況並爭取美方改變立場。

綜合外媒報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在丹麥舉行記者會時表示，美國是少數擁有「愛國者」防空系統（Patriot）等先進武器的國家，期待美方能持續提供支援，更直言希望能與川普通話，敦促其重新考慮暫停軍援的決策。

然而，川普3日與普丁通話後卻透露，雙方在停火議題上毫無進展，「我們有通了一通電話，時間還蠻長的。我們聊了很多事情，包括伊朗，還有你們知道的，跟烏克蘭之間的戰爭。我對這件事很不滿，我很不開心。」

普丁的幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）則在通話紀要中提到，兩位領導人進行了一場「坦率且具實質內容」的對話。川普在通話中提出立即停火的可能性，但普丁並未同意。他強調，俄方將「持續追求既定目標」，但也會透過談判來尋求政治解方。

美國媒體近日指出，考量美軍庫存減少，已下令暫停部分軍援，五角大廈也證實這項決定。雖然美方並未公布具體暫停提供哪些武器，但外媒推測，可能包含愛國者防空系統所需的飛彈、便攜式地對空飛彈「刺針」（Stinger），以及精準導引武器等。

儘管川普否認「暫停軍援」的說法，但他仍指控拜登政府幾乎耗盡國內軍備，「我們沒有停，我們還是有提供武器，因為我們已經給了太多，但我們還是在給，我們也正在跟他們合作、想辦法幫助他們。不過你知道，拜登（Joe Biden）幾乎把我們整個國家的武器都給光了。」

外界憂心，若美方持續中止軍援，烏克蘭恐難以抵擋俄軍的遠程攻勢，甚至可能讓前線戰況更加惡化。俄羅斯總統發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則對美方決定表示歡迎，稱此舉「有助於加速結束衝突」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大醫院新任院長人選確定！　肺癌權威余忠仁接任
代購黃金逼死一家5口　銀行員曝「詐騙手法」
9男2女金岳瀑布戲水！18歲男慘溺斃　身分曝光
「丹娜絲」估明早生成發布海警！　不排除後天登陸台灣
5口遭詐亡！女兒最後PO文停在去年　網友哀悼：一路好走
直擊／東京名店「台北首店」開幕！　隊伍長300公尺像貪吃蛇
5口輕生！長女網路賣場曝　評價滿分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飆破40°C「也不裝冷氣」！這國人寧願忍耐　3大原因曝光

川普認與普丁「聊很久但沒結果」　澤倫斯基盼對話救軍援

日政府推「循環儲備法」備緊急避難包！　3大守則18條清單大公開

末日降臨「7大求生指南」　他為這2大危機準備了18年

吐噶喇群島地震「可能持續1個月」　日教授示警：不排除海嘯風險

傳川普10月底訪中　彭博：商務部徵詢美企CEO隨行

快訊／北韓人越過軍事分界線　被南韓拘留

快訊／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷

美財長：約100國適用10%關稅　將公布大量協議

13天狂震1151次！　惡石島居民「晃到無法睡」今早撤離

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

飆破40°C「也不裝冷氣」！這國人寧願忍耐　3大原因曝光

川普認與普丁「聊很久但沒結果」　澤倫斯基盼對話救軍援

日政府推「循環儲備法」備緊急避難包！　3大守則18條清單大公開

末日降臨「7大求生指南」　他為這2大危機準備了18年

吐噶喇群島地震「可能持續1個月」　日教授示警：不排除海嘯風險

傳川普10月底訪中　彭博：商務部徵詢美企CEO隨行

快訊／北韓人越過軍事分界線　被南韓拘留

快訊／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷

美財長：約100國適用10%關稅　將公布大量協議

13天狂震1151次！　惡石島居民「晃到無法睡」今早撤離

飆破40°C「也不裝冷氣」！這國人寧願忍耐　3大原因曝光

金豆投資害死豐原1家5口　「利潤15-30%、1筆1回」詐團話術曝光

藍營樂觀罷免危險名單剩「3+1」　林右昌回應了

高雄男遭3犬咬溺亡！民眾餵食導致浪浪群聚　動保處今返現場捕捉

電費破萬嚇壞！「他一看別人帳單傻眼」：為什麼都這麼便宜

台大醫院新任院長人選確定！將由肺癌權威余忠仁接任

恍神撞路邊3車！自小客烏龜翻躺路中　肇事男奇蹟未受傷

準丹娜絲估將大角度轉向　各國預測路徑「穿心颱、擦邊球」都有

夢幻CEO票選「黃仁勳蟬連榜首」　張忠謀、張國煒都上榜

28歲女歌手「每天4杯手搖」致失聲　她苦喊：嗓子像被刀割

觀眾點歌〈孤獨的人〉　李洪基氣喊：那是鄭容和的

國際熱門新聞

狂搖超過千次！日地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

即／地震狂搖！鹿兒島十島村宣布展開「撤離行動」

Shein遭爆先漲價再打折！法國重罰13.6億

28歲Netflix女星暴斃家中！

美財長：約100國適用10%關稅

13人自願撤離　鹿兒島民崩潰：不敢入睡

泰「美女前總理」華麗轉身　下台同天神復出

13天狂震1151次　惡石島居民今早撤離

日本外海連震破千起！學者示警：海底火山恐噴發

川普：最快明天通知各國新稅率

俄海軍副司令陣亡　庫斯克遭飛彈炸死

快訊／大而美法案通過　川普4日將簽署

全球首例！　塔利班政權獲俄羅斯認可

「大而美法案」台積電受惠！　對台影響一次看

更多熱門

相關新聞

川普兌現承諾　一場昂貴的勝利

川普兌現承諾　一場昂貴的勝利

美國眾議院以218票對214票的些微優勢，通過了川普總統推動的3.4兆美元「一項偉大的美麗法案」，實現其第二任期內第一個重大立法勝利。法案不僅延長川普2017年任期內的減稅措施，還新增多項針對企業、老年人、小費勞工和家庭的稅收減免，並大幅削減社會福利支出以抵銷其財政成本。整體預計未來十年將增加約3.4兆美元國家債務，並造成超過1700萬人失去醫療保險或補助。

傳川普10月底訪中　徵詢美企CEO隨行

傳川普10月底訪中　徵詢美企CEO隨行

即／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷

即／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷

美財長：約100國適用10%關稅

美財長：約100國適用10%關稅

川普：最快明天通知各國新稅率

川普：最快明天通知各國新稅率

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

普發現金？4100億特別條例今將闖關

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

航空後換餐飲？業者證實經部來電要「軍人優惠」

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

快訊／日氣象廳發烈風警報！丹娜絲估24小時生成　路徑貫穿台灣

「丹娜絲」颱風最快明天生成　周末不排除登陸台灣

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

狂搖超過千次！日地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

即／地震狂搖！鹿兒島十島村宣布展開「撤離行動」

豐原五口輕生「長女IG」曝光　自介寫著2句話

一天中最珍貴的「黃金90分鐘」　

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面