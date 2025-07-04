川普認與普丁「聊很久但沒結果」　澤倫斯基盼對話救軍援

▲川普與普丁在3日進行通話；澤倫斯基希望親自向川普說明戰況並爭取美方改變立場。（組圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在3日進行通話，但川普坦言「沒有任何停火進展」。另一方面，針對美方近期暫停部分對烏克蘭軍援，烏克蘭總統澤倫斯基表示，希望能在4日或近日內與川普對話，親自說明戰況並爭取美方改變立場。

綜合外媒報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在丹麥舉行記者會時表示，美國是少數擁有「愛國者」防空系統（Patriot）等先進武器的國家，期待美方能持續提供支援，更直言希望能與川普通話，敦促其重新考慮暫停軍援的決策。

然而，川普3日與普丁通話後卻透露，雙方在停火議題上毫無進展，「我們有通了一通電話，時間還蠻長的。我們聊了很多事情，包括伊朗，還有你們知道的，跟烏克蘭之間的戰爭。我對這件事很不滿，我很不開心。」

普丁的幕僚烏沙科夫（Yury Ushakov）則在通話紀要中提到，兩位領導人進行了一場「坦率且具實質內容」的對話。川普在通話中提出立即停火的可能性，但普丁並未同意。他強調，俄方將「持續追求既定目標」，但也會透過談判來尋求政治解方。

美國媒體近日指出，考量美軍庫存減少，已下令暫停部分軍援，五角大廈也證實這項決定。雖然美方並未公布具體暫停提供哪些武器，但外媒推測，可能包含愛國者防空系統所需的飛彈、便攜式地對空飛彈「刺針」（Stinger），以及精準導引武器等。

儘管川普否認「暫停軍援」的說法，但他仍指控拜登政府幾乎耗盡國內軍備，「我們沒有停，我們還是有提供武器，因為我們已經給了太多，但我們還是在給，我們也正在跟他們合作、想辦法幫助他們。不過你知道，拜登（Joe Biden）幾乎把我們整個國家的武器都給光了。」

外界憂心，若美方持續中止軍援，烏克蘭恐難以抵擋俄軍的遠程攻勢，甚至可能讓前線戰況更加惡化。俄羅斯總統發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則對美方決定表示歡迎，稱此舉「有助於加速結束衝突」。