美財長：約100國適用10%關稅　將公布大量協議

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，華府將從4日起，陸續寄出通知信給各國，明確列出它們對美出口商品將被課徵的關稅稅率。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，約有100個國家將適用「互惠稅率」10%，並預告在7月9日協商期限前，將有大量貿易協議陸續公布。

根據《彭博社》報導，貝森特表示，目前已有超過100國預計獲得10%的關稅待遇，這個稅率是川普政府設定的最低門檻。他並預測，在7月9日截止日前，將出現一波密集的協議公告潮。

川普7月3日啟程前往愛荷華州前告訴記者，考量到與超過170個國家逐一談判實在太複雜，美方將分批寄發，每批寄給10個國家，信中會註明各國面臨的關稅稅率，約為20%到30%不等。

川普表示，他預計還會再與幾個國家簽署更具體的雙邊協議，但相較於冗長的協商程序，他更傾向直接告知大多數國家具體的關稅稅率，省去繁瑣談判。

川普早在4月2日就曾大動作宣布一系列互惠關稅，稅率從10%到50%不等，引發市場劇烈波動。不過當時他也宣布，為了保留談判空間，多數國家的稅率先暫時壓低至10%，談判期限延長至7月9日。

許多獲得初始10%關稅的國家，其實並沒有與川普政府展開任何實質談判。只有如墨西哥已在5月和美方達成協議，確保維持10%稅率，同時在汽車和飛機引擎等特定領域獲得優惠待遇。

至於歐盟、印度、日本等主要貿易夥伴，目前都正與美國協商，但同時也面臨較高的關稅威脅；歐盟為20%、印度26%、日本則為24%。

而一些完全未展開談判的國家，被美方開出更高的稅率，包括非洲小國賴索托（Lesotho）50%、馬達加斯加47%、泰國36%。

川普也在日前宣布，與越南達成協議，將美方對越南商品的關稅從原先威脅的46%大幅調降至20%。同時，美國出口到越南的許多產品將可享有免關稅待遇。