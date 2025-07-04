對等關稅不延期了！　川普：最快明天發通知各國

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，最快將從當地時間4日（台灣時間5日）開始，對各國貿易夥伴發出通知信，單方面設定未來關稅稅率。他強調，若各國未能在7月9日前與美國達成協議，將直接被課徵關稅。

川普3日離開華府前往愛荷華州（Iowa）出席活動時對記者表示，「我們可能會從明天開始，每天寄出大約10封信，分別通知各國他們若想與美國做生意，需要付出什麼樣的代價。」

???? LMAO! President Trump says because the US has all the cards, he is just going to send a letter out to every country telling them what tariff they will be paying pic.twitter.com/AddFkdGJar



World leaders sweating right now ????



"Maybe 10 a day, to various countries, saying what… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 3, 2025

川普先前已警告，若在談判期限前未能達成協議，美方將不再等待，而是直接祭出單方面關稅措施。這也讓各國加緊腳步與美國談判，力求在期限內達成協議。

根據川普的說法，這些所謂「對等關稅」（reciprocal tariffs）最早是在4月2日宣布，原本計劃直接實施，但川普當時給出90天緩衝期，先行徵收10%的暫時性稅率，留給各國談判空間。

目前，美方已與英國及越南達成協議，並與中國達成休兵，緩解兩大經濟體之間的互徵關稅壓力。

川普被問及是否還有新協議即將宣布時表示，「我們還有幾個協議，但我現在比較傾向直接寄信，告訴他們我們將課徵多少關稅。這樣比較簡單。」

美方3日宣布與越南達成協議，美國將對來自越南的出口商品課徵20%關稅，對透過越南「轉運」的貨品則課以40%稅率。所謂轉運，指的是來自中國或其他國家的零件經越南出口至美國。

儘管這些關稅比川普原本設定的46%稍低，仍遠高於暫時性的10%。目前白宮尚未公布協議的詳細條款或正式公告，許多細節仍未釐清。不過此消息仍激勵市場，美企在越南設廠的製造商股價應聲上漲。

儘管越南與英國談妥協議，但包括日本、南韓與歐盟等主要貿易夥伴仍在談判中。川普對與印度達成協議持樂觀態度，但對日本的態度則明顯強硬，批評東京是困難的談判對象。

他更於本週強調，日本應該「被迫付出30%、35%，或任何我們決定的數字。」

至於是否可能延後7月9日的期限，川普2日已表示不考慮延期。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）4日也重申，「我們會照總統的意思做，是否延期由他決定。他會判斷各國是否有誠意談判。」