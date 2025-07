對等關稅不延期了！　川普：最快明天發通知各國

▲美國總統川普(Donald Trump)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)表示,最快將從當地時間4日(台灣時間5日)開始,對各國貿易夥伴發出通知信,單方面設定未來關稅稅率。他強調,若各國未能在7月9日前與美國達成協議,將直接被課徵關稅。

川普3日離開華府前往愛荷華州(Iowa)出席活動時對記者表示,「我們可能會從明天開始,每天寄出大約10封信,分別通知各國他們若想與美國做生意,需要付出什麼樣的代價。」

