傳川普10月底訪中　彭博：商務部徵詢美企CEO隨行

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）正評估今年10月底出訪中國的可能性，並已開始聯繫多家企業執行長，了解他們是否有意一同前往。雖然白宮表示目前尚無具體規劃，但此舉被視為川普意圖深化美中經濟連結，儘管他同時釋出對中「脫鉤」訊號，引發外界關注。

根據《彭博社》報導，知情人士透露，美國商務部近期已致電部分美企高層，探詢是否願意隨川普前往中國，但目前尚不清楚有多少人接獲邀請、或是否已有CEO表態參加。

報導指出，這趟行程最可能的時機是今年10月底在韓國舉行的「亞太經合會」（APEC）領袖峰會，接著馬來西亞還有「東南亞國協」（ASEAN）主辦的另一場領袖高峰會；消息人士表示，美國總統通常會出席這兩場會議。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）被問及此事時表示，目前尚未安排訪中行程；美國商務部則拒絕評論。

不過，川普此舉延續他一貫作風，任內多次藉由出訪推動美企海外拓點、簽署採購與投資協議。今年稍早他出訪中東時，也帶領多位來自金融、科技、製造等領域的重量級CEO同行，宣布一系列金額龐大的雙邊合作案，展現美國企業實力。

當時隨行企業名單包括貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、波音（Boeing）執行長奧特柏格（Kelly Ortberg）、帕蘭提爾（Palantir）創辦人卡普（Alex Karp），以及輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）等人。

據悉，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正規劃類似陣容，若川普成行，屆時不排除將與中國國家主席習近平共同出席簽約儀式。