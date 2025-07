快訊／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷

▲以色列空襲黎巴嫩南部。(示意圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

以色列國防軍證實,以軍一架無人機3日對貝魯特(Beirut)南方的哈勒德鎮(Khaldeh)一輛行駛中的車輛發動攻擊,造成1人死亡、3人受傷。

以色列國防軍(IDF)發聲明指出,這次行動是鎖定一名「為伊朗聖城部隊(Quds Force)效力、涉及武器走私與策劃恐怖行動」的破壞分子。不過,目前尚不清楚該名目標是否就是當場死亡者。

儘管去年11月在美國斡旋下,以色列與黎巴嫩激進組織真主黨(Hezbollah)曾達成停火協議,但以軍仍幾乎每日空襲黎國境內,聲稱針對的是與真主黨及其他武裝團體相關的目標。

Israel renewed its bombing across several areas of south Lebanon a short while ago. pic.twitter.com/dV2326ShHF