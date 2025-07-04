快訊／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷

▲以色列空襲黎巴嫩南部。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍證實，以軍一架無人機3日對貝魯特（Beirut）南方的哈勒德鎮（Khaldeh）一輛行駛中的車輛發動攻擊，造成1人死亡、3人受傷。

以色列國防軍（IDF）發聲明指出，這次行動是鎖定一名「為伊朗聖城部隊（Quds Force）效力、涉及武器走私與策劃恐怖行動」的破壞分子。不過，目前尚不清楚該名目標是否就是當場死亡者。

儘管去年11月在美國斡旋下，以色列與黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）曾達成停火協議，但以軍仍幾乎每日空襲黎國境內，聲稱針對的是與真主黨及其他武裝團體相關的目標。

Israel renewed its bombing across several areas of south Lebanon a short while ago. pic.twitter.com/dV2326ShHF — The Cradle (@TheCradleMedia) July 3, 2025

這波空襲大多集中於黎巴嫩南部地區，不過自停火以來，以色列也數次打擊貝魯特南郊目標。而這次發生在哈勒德的攻擊地點，距離黎巴嫩唯一的商業機場僅有一小段距離，區域車流密集。

根據黎巴嫩衛生部統計，自去年11月28日停火生效翌日至今年6月底止，以色列空襲已造成當地約250人死亡、609人受傷。

同日，真主黨也在貝魯特南郊舉行喪禮，悼念該組織領袖哈桑．納斯拉拉（Hassan Nasrallah）遭以軍擊斃的前保鏢及安全主管。據悉，該名前保鏢與其兒子在上月以色列與伊朗戰爭期間於伊朗境內喪生