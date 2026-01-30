台通緝犯潛泰被行刑爆頭！見他沒死再補1槍亡　遞槍手遭發回更審

▲周昱帆協助遞槍殺人，二審撤銷原判決，發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國籍男子王綋騰2024年在泰國曼谷，涉嫌開槍殺害生意夥伴、我國籍通緝犯石茂強，案發後王男率同夥逃亡至今，其中一名共犯、自稱當時僅遞槍的共犯周昱帆，隻身返台受審，台北地院國民法官一審將周男判刑7年。案經上訴，高等法院二審30日撤銷一審判決，發回更審。

本案死者為當時44歲的石茂強，他因為在台灣犯下強盜案件，2023年2月被桃園地檢署通緝。石男潛逃泰國後，在當地與經營大麻店、44歲的王綋騰合作，二人不僅在工作上合股，平時居住地也相近；至於26歲的周昱帆則是王男從台灣帶去的員工。

案發於2024年2月間，當夜凌晨1點多，周男與從台灣搭機到曼谷的林姓、許姓共3名男子，前往王男的住處，王男則打電話邀請石男到場共商。但雙方一言不合，王男取出1把克拉克點45口徑手槍，朝石男左太陽穴轟了1槍，子彈從頭部貫穿而出。王男隨後將槍枝拿到2樓藏放。

不料石男雖倒地但仍未死，哀號救命。王男擔心石男的叫聲引起鄰居注意，指揮周男上樓拿槍下來；周男取槍下樓後，王男隨即對石男頭部開了第二槍，子彈卡在下顎，石男也因此斃命。王男隨即指揮眾人清洗血跡，並開車將屍體帶到30多公里外的廢棄空屋內棄屍；眾人也在上午8點多逃往柬埔寨。石男遺體之後遭發現，引起泰國重視，泰國警方透過我國刑事局，公布在逃眾人的容貌與證件。

周男最後選擇返台面對司法，他一入境就被解送台北地檢署歸案。檢方最後根據周男以及泰國警方調查後的結果，認定周男當時確實僅有遞槍，因此依照「殺人罪」的共犯身分提起公訴。至於王、許、林等3人則遭檢方發布通緝。周男案件經由台北地院國民法官審理後，將他判刑7年，案件上訴第二審。

高等法院二審於30日宣判，高院認為一審判決理由違背論理法則、經驗法則，再加上有周男主張的證據卻未調查，可見判決違背法令，因此撤銷原判決，發回台北地院國民法官更審。本案為第二件國民法官案件遭撤銷發回更審的案件，首件為新北地院國民法官審理男子黃國維吸食喪屍煙彈，駕車撞死三重員警的案件。

▼泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。上圖為主嫌王綋騰（WANG, HUNG-TENG ）。下圖右2為周昱帆。（圖／翻攝網路）