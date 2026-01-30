　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台通緝犯潛泰被行刑爆頭！見他沒死再補1槍亡　遞槍手遭發回更審

▲▼在泰國，遞槍協助殺人的男子周昱帆。（圖／記者吳銘峯攝）

▲周昱帆協助遞槍殺人，二審撤銷原判決，發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國籍男子王綋騰2024年在泰國曼谷，涉嫌開槍殺害生意夥伴、我國籍通緝犯石茂強，案發後王男率同夥逃亡至今，其中一名共犯、自稱當時僅遞槍的共犯周昱帆，隻身返台受審，台北地院國民法官一審將周男判刑7年。案經上訴，高等法院二審30日撤銷一審判決，發回更審。

本案死者為當時44歲的石茂強，他因為在台灣犯下強盜案件，2023年2月被桃園地檢署通緝。石男潛逃泰國後，在當地與經營大麻店、44歲的王綋騰合作，二人不僅在工作上合股，平時居住地也相近；至於26歲的周昱帆則是王男從台灣帶去的員工。

案發於2024年2月間，當夜凌晨1點多，周男與從台灣搭機到曼谷的林姓、許姓共3名男子，前往王男的住處，王男則打電話邀請石男到場共商。但雙方一言不合，王男取出1把克拉克點45口徑手槍，朝石男左太陽穴轟了1槍，子彈從頭部貫穿而出。王男隨後將槍枝拿到2樓藏放。

不料石男雖倒地但仍未死，哀號救命。王男擔心石男的叫聲引起鄰居注意，指揮周男上樓拿槍下來；周男取槍下樓後，王男隨即對石男頭部開了第二槍，子彈卡在下顎，石男也因此斃命。王男隨即指揮眾人清洗血跡，並開車將屍體帶到30多公里外的廢棄空屋內棄屍；眾人也在上午8點多逃往柬埔寨。石男遺體之後遭發現，引起泰國重視，泰國警方透過我國刑事局，公布在逃眾人的容貌與證件。

周男最後選擇返台面對司法，他一入境就被解送台北地檢署歸案。檢方最後根據周男以及泰國警方調查後的結果，認定周男當時確實僅有遞槍，因此依照「殺人罪」的共犯身分提起公訴。至於王、許、林等3人則遭檢方發布通緝。周男案件經由台北地院國民法官審理後，將他判刑7年，案件上訴第二審。

高等法院二審於30日宣判，高院認為一審判決理由違背論理法則、經驗法則，再加上有周男主張的證據卻未調查，可見判決違背法令，因此撤銷原判決，發回台北地院國民法官更審。本案為第二件國民法官案件遭撤銷發回更審的案件，首件為新北地院國民法官審理男子黃國維吸食喪屍煙彈，駕車撞死三重員警的案件。

▼泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。上圖為主嫌王綋騰（WANG, HUNG-TENG ）。下圖右2為周昱帆。（圖／翻攝網路）

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。圖為主嫌之一王綋騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）。（圖／翻攝網路）

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。（圖／翻攝網路）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大量取消飛日本航班　虎航致歉曝原因
快訊／台中祟德路嚴重大火！全力灌救中
黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍
學霸男遭輾斃「4大疑點」曝光　網怒揭駕駛惡行：非常不正常
同事圍毆！台中35歲男見警不說話　5天後死亡
霍諾德攀101　陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全
打火機燒肛門、剪刀刺四肢　25歲員工遭虐死！老闆判12年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

畢旅驚魂記！新北小六女高雄輕軌橋下被偷包　警2小時抓賊找回

台通緝犯潛泰被行刑爆頭！見他沒死再補1槍亡　遞槍手遭發回更審

同性配偶撂乾叔叔扁同事！35歲男見警不說話　5天後離奇死亡

車停家門口白線「緊貼柱子」仍挨罰　車主抗罰失敗原因曝光

梁育誌殺女大生逃死　性侵強盜殺人無從分割！高分檢：一定上訴

賴打燒肛門「剪刀刺手腳」餵毒虐死員工　恐怖博弈老闆判12年

路口施工！嘉義三寶逆向等紅燈「完封整條路」　大家看傻了

宜蘭國中3學生超暖！河濱伸援手救長者　目睹上擔架默默離開

被嗆「還要等你多久」男2刀捅死人　只拿4萬想和解二審仍判無期

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

畢旅驚魂記！新北小六女高雄輕軌橋下被偷包　警2小時抓賊找回

台通緝犯潛泰被行刑爆頭！見他沒死再補1槍亡　遞槍手遭發回更審

同性配偶撂乾叔叔扁同事！35歲男見警不說話　5天後離奇死亡

車停家門口白線「緊貼柱子」仍挨罰　車主抗罰失敗原因曝光

梁育誌殺女大生逃死　性侵強盜殺人無從分割！高分檢：一定上訴

賴打燒肛門「剪刀刺手腳」餵毒虐死員工　恐怖博弈老闆判12年

路口施工！嘉義三寶逆向等紅燈「完封整條路」　大家看傻了

宜蘭國中3學生超暖！河濱伸援手救長者　目睹上擔架默默離開

被嗆「還要等你多久」男2刀捅死人　只拿4萬想和解二審仍判無期

零下70度！146光年外發現「冰凍版地球」　50％落在宜居帶

台北平地跌破0度？美預測強寒流「冰封台灣」 專家打臉了

營養師點名「茶葉蛋含糖高」被醫師打臉　悄刪文遭炎上

政大教授批Bolt「自以為路人甲」　籲立刻解除安裝App

過年染燙髮3大NG習慣！高溫清潔、隨便吹整都不行

快訊／台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡　幸被列車長發現

吳念真舞台劇秒殺給靈感！姚文智推「國片注文系統」　首波強檔年底上映

虎航「大量取消飛日本航班」　業者致歉：內部有效資源調度

以「誠實」為題！臺南永慶加盟四品牌再推徵文比賽　培養孩子品德素養

【表明無意願】參選北市長？賈永婕：絕對不可能　喊：交給有市政經驗的人

社會熱門新聞

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

割頸嫌2周前曾求助高大成！盼幫平反毒品案

48歲外送男12樓墜落亡　年邁父母見兒屍淚崩

即／涉懷孕歧視　呂秋遠一審判賠60萬

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

台南廚師亂刀砍死鄰　檢相驗遺體「36刀奪命」

更多熱門

相關新聞

被嗆「還要等你多久」殺人　二審仍判無期

被嗆「還要等你多久」殺人　二審仍判無期

有傷害前科的基隆男子林家宏，2024年6月間到某民宅進行毒品交易時，不滿遭帶他上樓的李姓男子出言嗆「還要等你多久？」林男竟取出折疊刀，殘忍刺入對方胸、腹部奪命。一審國民法官將林男判處無期徒刑，高等法院30日二審駁回上訴，維持無期徒刑。

台南廚師亂刀砍死鄰　檢相驗遺體「36刀奪命」

台南廚師亂刀砍死鄰　檢相驗遺體「36刀奪命」

苗栗KTV1死3傷！男遭利刃穿心亡　家屬悲痛認屍

苗栗KTV1死3傷！男遭利刃穿心亡　家屬悲痛認屍

關鍵字：

法律人權通緝殺人遞槍共犯高等法院二審國民法官撤銷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面