新北21學子獲總統教育獎　侯友宜讚：堅毅精神照亮人生

▲總統教育獎獲獎學生金山國小陳秉希（右2）同學面對先天聽損，需要長期配戴助聽器並接受療育，但他始終努力不懈且保持樂觀開朗投入舞蹈、田徑及朗讀領域學習。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（2日）表揚21位榮獲總統教育獎及奮發向上獎的學生，並頒發「滿願獎學金」及「向上助學金」，肯定他們在逆境中努力不懈、堅毅築夢。侯友宜表示，這些學生面臨身體病痛、家庭變故或經濟困難仍勇敢追夢，展現堅韌生命力及永不放棄的精神，新北市會持續成為他們最堅實的後盾，陪伴他們迎向更光明的未來。

侯友宜指出，今日獲獎的21位學子在學業、才藝、公益及文化傳承上表現優異，他們熱愛生命、追逐夢想發光發熱的行動，令人感動與驕傲。碧華國中王潔沂同學雖罹患脊髓性肌萎縮症，仍熱愛書法，屢獲佳績，更曾奪下總統府2023年新春開筆大會金獎，今日也特別致贈親筆書寫的「厚德載物」書法作品予市長，象徵她對書法的熱情。

▲總統教育獎獲獎學生重慶國小王諄同學於頒獎典禮上以卑南族語致感謝詞，令人印象深刻。

今日頒獎典禮上，重慶國小王諄同學以卑南族語致感謝詞，令人印象深刻。侯友宜說，所有得獎的孩子們都有一段值得學習的生命故事，王諄同學推廣原住民文化與族語，展現出不同凡響的文化自信；而金山國小陳秉希同學克服先天聽損挑戰，熱情投入舞蹈與運動，立志成為奧運選手，展現出積極樂觀的人生態度。

高中與大專組的獲獎學生同樣令人敬佩，瑞芳高工林佳勳同學以視覺敏銳度彌補聽力不足，榮獲2024世界聽損青年運動會羽球混雙金牌及單打銀牌；輔仁大學許樂同學跨越聽障限制，成為聽障100公尺跨欄項目世界紀錄保持人；台北海洋科技大學鄭漢琮同學則為帕運國手，積極推廣輪椅網球。教育局表示，新北市今年奮發向上獎獲獎人數居全國之冠，這些孩子的堅持與成就，為新北寫下動人篇章。

▲侯友宜2日表揚21位榮獲總統教育獎及奮發向上獎的學生。

▲總統教育獎獲獎學生台北海洋科技大學鄭漢琮同學為帕運國手，積極推廣輪椅網球。