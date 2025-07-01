加薪留人才！基隆托育員7月起比照雙北薪　最高月增9000元

▲基隆托育員調薪7月上路！最高加9000元，比照雙北標準。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今年於七堵區與暖暖區新增托嬰中心，並調降公托「照顧比」。自7月起，市府參照雙北標準調整公共化及準公共化托嬰中心人員薪資，提供學歷及年資加給，最高可加薪9,000元，以穩定托育人力、提升服務品質。

基隆市兒童及少年福利處透過活化校園空間，持續擴增公私協力托嬰中心。除今年完成七堵區與暖暖區新設據點外，仁愛區與安樂區第二處托嬰中心亦積極籌設中。同時，市府輔導民間業者新增2處準公共化托嬰中心，現全市共設有6家公托及8家準公托，其中公托師生比已達1:4優質標準。

為解決鄰近雙北地區的人才磁吸效應，市府今年編列700餘萬元追加預算，自7月起實施薪資調整方案。凡通過年度考核的托嬰中心人員，包含主任、托育員、行政、護理及廚工人員，皆可依學歷與年資獲得加給：年資加給每月500至5,000元；職務加給依學歷核發1,000至4,000元，合計最高可達9,000元。例如具大學學歷且年資5年的托育人員，每月可增加5,500元薪資。

基隆市兒少處強調，此政策不僅實質提升從業人員待遇，更盼吸引專業人才深耕基隆，攜手營造溫暖且專業的托育環境，讓家長安心托付、孩子快樂成長。