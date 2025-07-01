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守護呼吸健康！基北北桃推室內空品認證　加強敏感場所把關

▲基北北桃推室內空品認證 加強敏感場所把關。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基北北桃合作強化淨零轉型、噪音取締成效。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基北北桃環保交流合作平台第8次會議由臺北市環保局主辦，四市代表昨（6月30日）齊聚。臺北市環保局就《臺北市淨零排放管理自治條例》與「室內空氣品質認證場所推動」等政策進行交流分享，並檢視改裝排氣管機車聯合稽查合作成果，展現區域聯防及環境治理成效。

基隆市環保局表示，為達成淨零轉型，基北北桃四市均已設置氣候變遷因應推動會。因應氣候變遷及淨零排放目標需由跨縣市共同努力實踐，透過合作平台攜手北北桃三市共同營造淨零生活圈、強化合作推動低碳家園計畫，讓市民從生活瞭解如何改變舊習慣，減少碳排，型塑淨零新生活，邁向淨零目標。

此外，因應後疫情時代，持續推動「室內空氣品質認證場所推動計畫」，特別針對幼兒園、托嬰中心、親子館、護理之家與運動中心等敏感族群聚集場所，守護民眾呼吸健康，輔導敏感族群聚集場所取得自主管理標章，提升室內空氣品質。針對改裝排氣管噪音車問題，基北北桃四市持續強化聯合稽查行動，結合聲音照相科技，全時段取締高噪音車輛，成效顯著。

基隆市環保局長馬仲豪表示，基北北桃環保交流平台舉辦迄今，討論議題相當多元，已有多項共同執行成果，透過跨域橫向交流，共同攜手打造宜居永續的生活圈。

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