基隆健康促進大躍進！三校榮獲全國獎項　打造快樂健康校園

▲基隆市成功國中榮獲社區夥伴獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市推動健康促進教育成效卓著，在教育部國民及學前教育署及衛生福利部國民健康署共同辦理之「2025年健康促進學校特色獎勵競賽」中表現亮眼，長興國小榮獲「卓越推動獎」，成功國中與成功國小亦分別獲得「社區夥伴特色獎」與「支持環境獎」，展現在健康促進領域的持續深耕與創新成果。

長興國小以全面性健康行動方案為核心，從落實餐後潔牙教育、推動「戶外120活動」與「晨讀後眼球放鬆操」等日常健康習慣做起，並結合在地鐵道文化及自然環境資源，發展校本特色課程「健康+永續」行動學習，讓學生在實作中養成健康與環保的生活態度，展現高度的課程整合力與社區連結力。

▲基隆市長興國小榮獲卓越推動獎。

成功國中則聚焦於青少年菸檳防制教育，響應2025年世界無菸日主題「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略」，邀請作家王國春以親身戒菸經歷改編劇本，拍攝微電影《方向盤在手，別讓菸(煙)牽走》，並由校內師生共同參與演出，以真實動人的故事情節喚起青少年對電子煙與傳統菸品危害的警覺與反思，創造校園健康教育影響力的新典範。

成功國小則致力於營造健康有活力的學習環境，結合SH150運動計畫，安排學生每日戶外運動時段，推廣跳繩、跑步與羽球等多元體能活動，同時配合「零含糖飲料」、「菜吃光光」政策，並透過「健康小天使」制度推動學生自主管理，成功提升學生體位適中率，建立起屬於全校師生共同維護的健康文化。

基隆市教育處表示，三所學校在健康促進推動過程中不僅展現校本特色，更積極整合學校、家庭與社區資源，實踐全人教育理念。未來教育處將持續支持學校深化健康促進課程與行動方案，推動更多創新與實證導向的做法，朝向「健康校園、快樂學習」的願景邁進，為基隆學子打造兼具知識、健康與幸福感的成長環境。

▲基隆市成功國小榮獲支持環境獎。