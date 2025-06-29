出國幫陌生人取貨　遭指控侵占！「面交1舉動」他喊怪秒奔警局

▲原PO出於好意幫陌生人領取貨物。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友赴日旅遊，出於好意答應協助網友領取日本的網購商品，沒想到竟遭對方翻臉指控「侵佔」，回到台灣約好面交時間、地點，對方卻突然表示將由他人代領，為避免爭議，原PO改約在警察局，但對方遲遲沒有現身，商品已經轉交給警察處理，原PO感嘆，「不會再幫忙任何人領貨帶回台灣」。

男網友在Dcard發文，看到有人發文未領取購買的日本商品，請求有緣人代領，剛好他當時正計劃前往該城市，出於善意主動私訊對方表示可協助。雖然對方一開始婉拒，但數小時後又改口希望由原PO代為領貨，理由竟是「看起來比較可靠」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男網友順利取得商品後，回傳照片給對方，便急忙搭車離開，沒想到對方瞬間翻臉，指控他「未事先談妥條件就擅自領貨」，甚至揚言若不退貨，就屬「侵佔」。原PO當下錯愕又憤怒，「你拜託我去領，突然變侵佔？我人在日本，你拿台灣法律恐嚇我侵佔？」

由於原PO已經離開商店，不可能回去辦理退貨，然而對方態度再轉變，不僅連聲道歉、感謝，還提出願意支付100元酬勞作為報答。回到台灣後，約好面交時間、地點，直到距離約定時間只剩8分鐘，對方突然傳訊息「會有個男生來跟你面交」，原PO察覺不對勁，便更改面交地點至派出所。

原PO堅持在派出所面交，若有爭議可以處理，但對方拒絕前往派出所面交，原本預定出現的男子也遲遲沒有現身，對方也自此消失無回應。警方了解情況後表示，整起事件疑似為「仙人跳」詐騙，但因無具體身份資訊，暫時無法進一步調查，目前已將商品視為拾得物處理。

原PO向《ETtoday新聞雲》強調，雖然警方認為是詐騙，但雙方有互動過，他認為對方也許是真人，不是詐騙，「如果是詐騙，怎麼會訂衣服訂到日本，還託人去拿回來，還很渴望拿到衣服？」只是因為擔心面交時會有爭執，才改約在派出所，如果對方是真人，可以出示聊天訊息到警察局領貨，「還請大家多多留意，出國幫領貨帶回國，風險很大」。