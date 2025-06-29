日本新燃岳1周狂震2192次！7年首噴發　地底出現「不明膨脹」

▲日本九州新燃岳火山近日時隔7年噴發。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

位於日本鹿兒島縣與宮崎縣交界的霧島連山「新燃岳」火山在相隔7年後，22日首度噴發，截至29日已持續1周。而新燃岳自噴發起，持續釋放出大量火山氣體（二氧化硫），地底還出現膨脹跡象。不僅如此，根據統計，在22日噴發後至28日下午3時，當地一共發生2192次火山性地震。

根據《南日本新聞社》報導，鹿兒島地方氣象台統計，新燃岳27日上午開始連續噴發，火山噴煙一度高達1600公尺，噴發後往南方與東南方向飄散，同時出現火山性微動，顯示火山活動尚未平息。

如果新燃岳火山29日再度噴發，預估霧島市與曾於市都可能會出現火山灰降灰。

新燃岳自2024年10月下旬起發生火山性地震的次數增加。而根據統計，自從22日噴發至28日下午3時，當地就發生2192次火山性地震。

此外，根據地質調查團23至27日間針對火山周邊進行的現場監測，發現火山氣體排放量介於2100至4000噸之間，屬偏高水平。而每日1次的人造衛星觀測，也從3月開始陸續偵測到霧山連山地下深處有微幅膨脹現象，顯示可能有新的能量正在集結。

氣象台火山防災官林幹太提醒，目前還無法確認膨脹原因是否與地底的岩漿庫（magma chamber）有關，接下來幾個月的監測數據將成為判斷關鍵。