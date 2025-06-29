　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

加國以「國家安全」封殺海康威視　陸官方：破壞正常經貿合作

▲▼中國監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

▲大陸監視器大廠海康威視（Hikvision）被加拿大政府以「國家安全」為由封殺。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

加拿大政府以「國家安全」為由命令海康威視加拿大有限公司停止在加運營。對此，中國駐加拿大使館發言人昨28日指出，加拿大政府此舉嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。中方敦促加拿大方面立即改弦更張，停止對中國企業的無理打壓。

加拿大工業部長梅拉妮·喬利當地時間27日發佈消息稱，「（加拿大）政府已認定，海康威視加拿大有限公司繼續在加拿大開展業務將損害加拿大的國家安全。」並且指出，這一決定是在對加拿大安全與情報機構所提供信息進行多步驟審查後作出的。

《路透社》也報導注意到，喬利的聲明沒有提到「新疆」，也未提及「中國」，並未具體說明海康威視會如何危害加拿大國家安全。此前，美國已多次利用所謂涉疆理由對海康威視進行無理制裁。

喬利在聲明中同時指出，加拿大將禁止政府機構採購海康威視的產品，並將對政府現有資產進行審查，以確保未來不再使用海康威視的遺留產品。該命令不適用於海康威視在加拿大以外的關聯公司業務，但「強烈鼓勵加拿大人注意這一決定，並自行作出判斷。」

針對加拿大政府作法，中駐加拿大使館發言人昨28日發布消息指出，加拿大政府以「國家安全」為由，命令海康威視加拿大有限公司停止在加拿大運營並關閉其加拿大業務，嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作。我們堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中國企業的錯誤做法。

發言人表示，中方敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業正常經營提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於促進中加經貿合作健康穩定發展的事。我們將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

海康威視成立於2001年，並於2010年5月掛牌上市，是一家專注技術創新的中國科技公司，被認為是全球最大的視頻監控設備製造商。

海康威視致力於將物聯感知、人工智能、大數據技術服務於千行百業，引領智能物聯新未來。目前，海康威視的海外業務已覆蓋全球180多個主要國家和地區，在60個國家和地區設立分支機構。

針對加拿大的打壓行為，海康威視加拿大有限公司發言人向《路透社》表示，「我們強烈反對這一決定，並對此深表關切。因為我們認為該決定缺乏事實依據、程序公正性和透明度。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
夏天灌飲料小心「寶特瓶症候群」　醫：運動飲料也不行
4貼重機撞車！妻抱娃噴飛　驚悚影片曝
伊朗高官復活！以色列空襲「埋3小時」　拄拐杖現身了
以前守電視前「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因
超乖新人被電爆「1句話退群組」　同事全傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福特CEO公開訴苦「稀土荒」　中美關稅角力害慘美國汽車工業

反對120天內關停！　陸企海康威視槓上加拿大：罔顧事實缺乏公正

加國以「國家安全」封殺海康威視　陸官方：破壞正常經貿合作

日經亞洲稱川普下半年擬訪華　陣仗似5月出訪中東有「數十名CEO」

清大女碩士畢業後「改行當紋繡師」！月入16萬母親卻超反對

期限倒數！美對未達協議國自定稅率　陸官方：絕不接受堅決反制

小米前總監傳包養200正妹！簽變態合約　高層：食堂切菜的

助理曝光蔡瀾生前最後2周情況　「守承諾、守時」值得年輕人學習

違背國家利益？李澤鉅出局　杭州六小龍2創始人加入港特首顧問團

大九學堂氣質女孩在陸爆紅！　詩詞信手拈來獲讚「大才女」

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【兌現承諾】說到做到！　陳柏惟「剃光頭」直播破萬人見證

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

福特CEO公開訴苦「稀土荒」　中美關稅角力害慘美國汽車工業

反對120天內關停！　陸企海康威視槓上加拿大：罔顧事實缺乏公正

加國以「國家安全」封殺海康威視　陸官方：破壞正常經貿合作

日經亞洲稱川普下半年擬訪華　陣仗似5月出訪中東有「數十名CEO」

清大女碩士畢業後「改行當紋繡師」！月入16萬母親卻超反對

期限倒數！美對未達協議國自定稅率　陸官方：絕不接受堅決反制

小米前總監傳包養200正妹！簽變態合約　高層：食堂切菜的

助理曝光蔡瀾生前最後2周情況　「守承諾、守時」值得年輕人學習

違背國家利益？李澤鉅出局　杭州六小龍2創始人加入港特首顧問團

大九學堂氣質女孩在陸爆紅！　詩詞信手拈來獲讚「大才女」

賴清德「與公民同行」如毛澤東、史達林　國民黨：再現鬥爭文化

驚險！高雄寵物鵝亂入車道險遭輾　警即時制止+開罰飼主

基隆護理留任新策略　標竿研討會聚焦職場環境優化

福特CEO公開訴苦「稀土荒」　中美關稅角力害慘美國汽車工業

高壓壓境3天「大台北飆破37°C」　7月初有熱帶系統

騎士發動突襲交易　前天才控衛「球哥」博爾加盟盼重生

出國幫陌生人取貨　遭指控侵占！「面交1舉動」他喊怪秒奔警局

蓬佩奧險遭刺殺！　新書爆伊朗2022年在巴黎動手

最新詐騙！「樓下鄰居傳LINE」1訊息　他5萬慘飛了

模型盛事來襲！《航海王》系列展區「七龍珠、獵人」強檔一次看

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

大陸熱門新聞

小米前總監傳包養200女簽變態合約　高層：食堂切菜的

清大女碩士轉行當紋繡師！月收驚人母親卻反對

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

反對犧牲中方利益換取關稅減免　陸商務部回應

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

驢子下體遭戴套　原因竟是遊客檢舉

小17歲女友猛誇「很能幹」！8旬翁砸21萬遭分手

助理曝光蔡瀾生前最後2周情況

陸最強學霸班！全班45人有43人高考逾600分　班導查成績笑到嘴角歪

反對120天內關停！　陸企海康威視槓上加拿大

大九學堂氣質女孩在陸爆紅！　詩詞信手拈來獲讚「大才女」

加國以「國家安全」為由封殺海康威視

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

日經亞洲稱川普下半年擬訪華　

更多熱門

相關新聞

台裔女議員辦公室遭攻擊　加拿大政界譴責

台裔女議員辦公室遭攻擊　加拿大政界譴責

加拿大卑詩省台裔省議員馬博文（Bowinn Ma）辦公室日前遭爆裂物攻擊，消息震驚政界。警方證實，這起事件導致辦公室門框損毀，所幸無人傷亡。馬博文強調，不論背後動機為何，這都是非常可怕的暴力行為，各黨派也齊聲譴責。

張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

張嘉郡爭取中央補助逾573萬　推動斗六3社區耐震補強

上任12天台鐵連爆28起狀況　鄭光遠出招推「周檢機制」止血

上任12天台鐵連爆28起狀況　鄭光遠出招推「周檢機制」止血

「行人滑手機會被抓」掀論戰　交通部：警察個案判斷可開罰

「行人滑手機會被抓」掀論戰　交通部：警察個案判斷可開罰

高齡駕駛衝撞事故頻傳　新車安全評等擬導入「誤踩油門」測試

高齡駕駛衝撞事故頻傳　新車安全評等擬導入「誤踩油門」測試

關鍵字：

加拿大封殺海康威視中國企業安全經貿

讀者迴響

熱門新聞

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

《拳願》爆濺血意外

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

今變天！　「下最大」地區曝

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

墨西哥最致命地底奇景　待15分鐘就會死

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

金曲36完整得獎名單！　李竺芯、落日飛車奪3獎並列第一

幼幼台跳大展鴻圖　遭青鳥出征罵到下架

從沒同台過！周杰倫香港開唱「世紀合體天王」

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面