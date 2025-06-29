加國以「國家安全」封殺海康威視　陸官方：破壞正常經貿合作

▲大陸監視器大廠海康威視（Hikvision）被加拿大政府以「國家安全」為由封殺。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

加拿大政府以「國家安全」為由命令海康威視加拿大有限公司停止在加運營。對此，中國駐加拿大使館發言人昨28日指出，加拿大政府此舉嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。中方敦促加拿大方面立即改弦更張，停止對中國企業的無理打壓。

加拿大工業部長梅拉妮·喬利當地時間27日發佈消息稱，「（加拿大）政府已認定，海康威視加拿大有限公司繼續在加拿大開展業務將損害加拿大的國家安全。」並且指出，這一決定是在對加拿大安全與情報機構所提供信息進行多步驟審查後作出的。

《路透社》也報導注意到，喬利的聲明沒有提到「新疆」，也未提及「中國」，並未具體說明海康威視會如何危害加拿大國家安全。此前，美國已多次利用所謂涉疆理由對海康威視進行無理制裁。

喬利在聲明中同時指出，加拿大將禁止政府機構採購海康威視的產品，並將對政府現有資產進行審查，以確保未來不再使用海康威視的遺留產品。該命令不適用於海康威視在加拿大以外的關聯公司業務，但「強烈鼓勵加拿大人注意這一決定，並自行作出判斷。」

針對加拿大政府作法，中駐加拿大使館發言人昨28日發布消息指出，加拿大政府以「國家安全」為由，命令海康威視加拿大有限公司停止在加拿大運營並關閉其加拿大業務，嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作。我們堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中國企業的錯誤做法。

發言人表示，中方敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業正常經營提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利於促進中加經貿合作健康穩定發展的事。我們將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

海康威視成立於2001年，並於2010年5月掛牌上市，是一家專注技術創新的中國科技公司，被認為是全球最大的視頻監控設備製造商。

海康威視致力於將物聯感知、人工智能、大數據技術服務於千行百業，引領智能物聯新未來。目前，海康威視的海外業務已覆蓋全球180多個主要國家和地區，在60個國家和地區設立分支機構。

針對加拿大的打壓行為，海康威視加拿大有限公司發言人向《路透社》表示，「我們強烈反對這一決定，並對此深表關切。因為我們認為該決定缺乏事實依據、程序公正性和透明度。」