嚴重違紀違法！　苗華被免去中共中央軍委委員職務

▲苗華涉嚴重違紀違法，大陸全國人大常委會免去他中共中央軍委委員職務。（圖／翻攝中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央十四屆全國人大常委會第十六次會議今日（27日）上午在北京人民大會堂閉幕。大陸官媒《新華社》報導指出，會議經表決，免去苗華的中央軍事委員會委員職務。早在六月初，大陸國防部官網高層欄目「中央軍委委員」一欄，已經把苗華名字撤除。

《新華社》報導指出，十四屆全國人大常委會第十六次會議27日上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了新修訂的治安管理處罰法、新修訂的反不正當競爭法。國家主席習近平分別簽署第49、50號主席令予以公佈。趙樂際委員長主持閉幕會。

報導稱，常委會組成人員158人出席會議，出席人數符合法定人數。會議表決通過了全國人大常委會關於批准《關於建立國際調解院的公約》的決定。會議表決通過了全國人大常委會關於批准2024年中央決算的決議，批准了2024年中央決算。會議表決通過了全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

會議經表決，免去苗華的中央軍事委員會委員職務。會議經表決，任命鄭雁雄為全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員；免去武增的全國人大常委會法制工作委員會副主任職務。會議表決通過了全國人大常委會關於接受武增辭去全國人大常委會委員職務的請求的決定。會議還表決通過了其他任免案。

全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾，秘書長劉奇出席會議。

國務委員王小洪，最高人民法院院長張軍，最高人民檢察院檢察長應勇，國家監察委員會負責同志，全國人大各專門委員會成員，各省區市人大常委會負責同志，部分副省級城市人大常委會主要負責同志，部分全國人大代表，有關部門負責同志等列席會議。

去年11月28日，大陸國防部記者會主動通報，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，涉嫌嚴重違紀，經中共中央研究，決定對苗華停職檢查。

近日，中國人大網公布2025年第三號全國人大常委會公報，內容提及被停職的苗華涉嫌「嚴重違紀違法」。該公報內容指出，苗華被解放軍和武裝警察部隊選為十四屆全國人民代表，因他「涉嫌嚴重違紀違法」，中央軍委政治工作部今年3月14日召開軍人代表大會，決定罷免苗華的人大代表職務，這也是官方「首次」披露他涉嫌違法。

今年5月29日，大陸國防部官網「高層」欄目，中共中央軍事軍委委員介紹依舊有苗華。六月初，僅剩劉振立、張升民2名軍委委員，苗華名字已遭到撤除。

▼ 早在六月初，大陸國防部官網已經撤除苗華名字。（圖／翻攝 大陸國防部官網）