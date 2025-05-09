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漂亮女檢座4度放行洗錢大亨逃海外　職務法庭輕判罰俸3月約40萬

▲▼新北地檢署檢察官王涂芝。（圖／王涂芝提供）

▲新北地檢署檢察官王涂芝，獲懲戒法院輕判罰俸3月。（圖／王涂芝提供）

記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署女檢察官王涂芝，2020年間兩度與多名警官到豪宅與銀樓地下室唱歌；另外也在偵辦洗錢大亨郭哲敏案件時，4度放行郭哲敏，讓他潛逃海外。案經移送監察院調查後，監察院彈劾王涂芝並送交懲戒法院職務法庭議處。職務法庭9日輕判罰俸3月，約40萬元。可上訴。

本案緣於2020年1月間警政署政風室於台北市衡陽路高級餐廳舉行尾牙，結束後由新北市刑大高層邀約，到信義區某豪宅續攤歡唱；當時豪宅招待所內設有撞球檯、籃球機與KTV設備，現場約有10人，除了王涂芝以外，還有當時警政署政風室主任、女檢察官黃錦秋，其他人都是警察。除了這次尾牙到此豪宅招待所內飲酒歡唱以外，當年的7月間，黃錦秋、王涂芝第二度再到同招待所內飲酒歡唱。

但事後卻爆發該處豪宅是「88會館」，負責人就是名模錢帥君的男友、人稱「洗錢大亨」的郭哲敏；另外銀樓地下室就是睿森銀樓負責人、人稱「洗錢教父」涂誠文的房屋。2名女檢察官出入不適當場所，引發喧然大波。

此外，偵辦郭哲敏案件的王涂芝，在2022年3月起，到隔年的5月間，共計簽發4張拘票給予移民署，要求若郭哲敏要出境時，先留置在機場後通知刑事局前來逮人。但是郭哲敏在當年9月、10月，共計4次進出國門，移民署雖然通知王涂芝，但王涂芝都指示不要逮捕郭哲敏，讓他正常出入關。最後郭哲敏在2022年11月就潛逃海外遭發布通緝；一直到2023年8月間，警方才透過司法互助，自泰國將郭哲敏引渡回台。監察院也認為王涂芝在偵辦本案有疏失，經過調查後，監察院決議彈劾王涂芝，送交職務法庭議處。

不過職務法庭審理後，認為王涂芝的行為雖然有違失，但並未達重大的程度，因此9日宣判，僅輕判王涂芝罰款，金額為月薪俸3個月，約40萬元。

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