中共中央軍委委員苗華停職檢查5個月後　人大委員資格遭罷免

▲中共中央軍委委員苗華。（圖／翻攝中國軍網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央軍委委員，掌管全軍政治工作的「第一人」苗華上將在2024年11月底涉「嚴重違紀違法」遭到停職檢查後，便消失在公眾視野中近5個月。根據大陸全國人大常委會今（30）日最新公告顯示，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的第十四屆全國人民代表大會代表職務，這也使得苗華違法違紀的輪廓逐漸清晰。

▲苗華遭停職檢查，仍在軍委會委員名單上，但點進去已無任何資訊。（圖／翻攝大陸國防部官網，下同）

大陸十四屆全國人大常委會第十五次會議今日閉幕後，發出部分人大代表遭罷免免職的相關公告。包括前前湖北省委書記蔣超良（涉嚴重違紀違法被查）、貴州前市監局局長丁雄軍（涉嚴重違紀違法）、吉林前省府祕書長劉化文（涉嚴重違紀違法）和苗華等人。

公開資訊顯示，苗華從前南京軍區發跡，後調至蘭州軍區，待中共十八大結束後，苗華完成華麗轉身，由「陸轉海」，一路升至海軍政委，並於2015年晉升上將。直至2017年，苗華出任軍委政治工作部主任，成為大陸軍方政治工作「第一人」，一個月後，升任中央軍委委員，直至2024年11月底，因涉嫌嚴重違紀違法遭停職檢查至今。

根據大陸國防部網站顯示，苗華仍位列中共中央軍事委員會、中華人民共和國軍事委員會委員之職，不過，如果點進去苗華的個人連結，跳出的則是「404」的資訊，已經沒有任何資料可供外界參考。