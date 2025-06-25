快訊／北市警是「創意私房」高級會員　偷拍60女性一審判決出爐

▲北市警員郭昇翰用針孔攝影器材或手機，涉大肆偷拍女性如廁等性影像，案發後已被警局免職。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市警員郭昇翰從2022年起，涉用針孔器材或手機，大肆偷拍女同事、洽公女性甚至女童上廁所，地點遍及警局與周邊店家，共約60人受害，出面提告者包括多位女警，台北地院審結，今（25日）依兒少條例等5罪合併判處郭12年徒刑，另外個資法判1年2月，可上訴。

現年29歲的郭昇翰於2016年間任職北市某警分局派出所，他被控自購針孔器材，2022年5月起藏放在派出所1樓開放民眾借用的無障礙廁所，以雜物掩飾鏡頭對準馬桶正面，隨機偷拍女性如廁，更趁隙尾隨女同事到派出所2樓廁所，用手機伸進隔間下方偷錄。

屢次得逞後，郭男越來越大膽，在派出所內見女同事或洽公女性俯身露出胸口沒戒心，或上衣鈕釦間隙若隱若現，竟也用手機偷拍，接獲勤務外出，若等待協助的是穿著較清涼的女性，郭男同樣用手機偷拍對方下半身或裙底，十分離譜。

去年（2024年）5月間，檢警掃蕩專賣不雅影片的網路論壇「創意私房」，發現郭男也是高級會員，搜索他住處查獲從論壇付費下載的性影像，察覺郭男有從事偷拍跡象，去年8月再度搜索約談，不僅扣得上述影像，並查出他慣於將偷拍影片截圖留存、刪除影片，且有許多不同偷拍場景。

專案小組按圖索驥，確認郭男偷拍地點包含派出所附近店家內的廁所，連女童都入鏡，估算約60人受害，其中1人是被送醫的傷病患，遭郭男用手機偷拍裸露下體，還有幾位遭偷拍女警一眼就被認出，但大部分受害人難以確認身分。

全案最初有7人提告、包含女警，檢方查無郭男外流這些私密影像的行為，去年底第1波依公務員假借職務機會妨害秘密、《個人資料保護法》與《兒童及少年性剝削防制條例》，起訴郭男建請加重其刑。郭男到案被羈押，移審法院獲准交保。

檢方後續過濾郭男被查扣的性影像以圖追人，又發現1位受害人且是郭的同學，連同生活照被郭一併儲存，郭男供稱參加同學會時偷拍，受害人氣得提告，檢方今年（2025年）4月追加起訴，痛批郭男「身穿制服卻喪盡人倫」，建請法院從重量刑。

郭男已被警局免職，他先前為本案出庭，被媒體追問「不覺得自己很變態嗎？」、「有懺悔嗎？」始終不發一語、低頭快步離開，他從「創意論壇」下載少女、女童性影像涉犯《兒少條例》等罪嫌，北檢另案偵辦中。