國教署已婚科長強摸女下屬遭判刑　教育部開鍘：記兩大過免職

▲教育部王姓科長性騷擾女下屬遭判刑，已被記兩大過免職。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教署王姓科長去年4月強行環抱亂摸女下屬，日前被南投法院判處6個月並得易科罰金。教育部今（11日）指出，該案在去年6月由評議委員會開會，作成王男權勢性騷擾行為成立之決議，同一天再召開考績委員會，認定王員言行不檢，嚴重影響政府信譽與公務員聲譽，決議記兩大過，教育部已在去年7月予以免職。

根據判決書，已婚王姓科長在去年4月開車載著女下屬到外地出差查案，因上級主管要求盡快完成工作，王男提議到汽車旅館作業，女下屬雖覺得奇怪，但王男慫恿表示到旅館比較好工作，隨後兩人一同前往。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一開始王男正常工作，後趁女下屬不注意抱住她，甚至將她抱到雙腿上、摸胸，並問「之前有沒有做過？」等言語。該女下屬後來趁隙掙脫。事後傳LINE告知同事遭侵犯，也向主管報告遭性騷擾並報警。

經過南投地檢署調查，王姓科長事後傳「真的很抱歉，我也接受被停職處分」簡訊給被害人，但卻辯稱兩人平時感情好，還以「互相鼓勵的擁抱」合理化自己行為。日前南投地院審酌王無前科，為了滿足私慾卻漠視他人身體、性自主權，審理時終於認罪，但未與被害人達成和解，判處6個月並得易科罰金。

教育部今回應，該案已在去年6月14日上午召開性騷擾及性別歧視申訴評議委員會，並經全體外聘委員調查報告，作成王姓前科長權勢性騷擾行為成立之決議。

教育部指出，同日下午召開公務人員考績委員會，經審認王姓前科長對下屬權勢性騷擾行為屬實，造成被害人身心健康、人身安全及工作權益重大影響，言行不檢，嚴重影響政府信譽及公務人員聲譽，作成記兩大過專案考績之決議，並經教育部在去年7月23日發布記兩大過免職。