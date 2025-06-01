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中國國防部官網中央軍委名單　苗華遭除名

▲大陸中央軍委委員苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

▲苗華涉嚴重違紀違法，遭停職檢查。（圖／翻攝中國軍網）

文／中央社台北1日電

原任中共中央軍委委員兼中央軍委政治工作部主任苗華，去年底被宣布涉嫌嚴重違紀遭停職檢查，近日則因涉嫌嚴重違紀違法被罷免全國人大代表職務。中國國防部官網近期將苗華從中共中央軍委委員和中國中央軍委委員名單中除名。

今年5月29日，中國國國防部官網對中共中央軍委委員的介紹中，苗華仍有列名。但目前中國國防部官網顯示，在名為「高層」的網頁中，中共中央軍事委員會委員、中國中央軍事委員會委員的欄目，僅剩劉振立、張升民2名軍委委員的名字，苗華已遭除名。

中國國防部發言人吳謙在2024年11月28日宣布，苗華「涉及嚴重違紀」，經黨中央研究決定對其停職檢查。

今年4月30日，中國第14屆全國人大常委會第15次會議閉幕。會後公告，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的全國人大代表職務，失去代表資格。

香港明報今年5月29日報導，中國人大網近日公布2025年第3號全國人大常委會公報提到，苗華因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免全國人大代表職務，這是中國官方首度明確提到苗華涉嫌「違法」，也就是違反中國相關法律。報導指出，這意味著苗華可能無法逃過牢獄之災。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140601

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