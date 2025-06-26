極樂監獄！厄瓜多大毒梟「坐牢爽玩」當渡假　越獄1年半被逮了

▲厄瓜多大毒梟「費托」過去被移監的畫面。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

厄瓜多大毒梟費托（Fito）去年1月越獄成功，當局緊急動員3000名軍警追捕，甚至宣布全國進入緊急狀態，並且懸賞100萬美元，卻仍一無所獲。時隔1年半左右，總統諾伯亞（Daniel Noboa）終於宣布，這名頭號通緝犯已於25日落網。

諾伯亞表示，費托在厄瓜多境內被捕，但沒有透露太多細節，「我對於參與這次任務的軍警表達感謝。更多（歹徒）將會倒下，而我們將奪回這個國家。」美聯社則引述官員說法報導，逮捕行動發生在厄瓜多城鎮曼塔（Manta），也就是費托的家鄉。

Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de Solidaridad e Inteligencia: gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del Bloque de Seguridad.



Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más,… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2025

美國去年宣布制裁費托領導的販毒集團Los Choneros，費托也預計被送往紐約聯邦法庭，面臨國際槍枝與藥物指控。諾伯亞透露，他們已經主動提出引渡要求，目前仍在等待華府回應。

費托本名馬西亞士（Jose Adolfo Macias），是厄瓜多最大販毒集團Los Choneros的首腦，2011年因為謀殺與販毒等罪名被判34年刑期。2024年1月初，他原定要從瓜亞基爾市（Guayaquil）地區監獄，轉移至最高安全級別監獄，卻在一場暴動中離奇失蹤，迄今仍不清楚如何越獄。

▲費托在獄中過著國王般的生活，2024年1月初神秘越獄。（圖／達志影像／美聯社）



天空新聞報導，費托服刑的10多年期間，在監獄裡過著國王般的生活，盡情享受手機、網路、電視、寵物、美酒與鬥雞，繼續指揮販毒集團活動，甚至出演了一部商業MV。2023年，他還釋出一段影片，顯示其身邊圍繞著武裝人員，向「厄瓜多人民」發表演說。

牛津大學全球安全教授艾德勒（Annette Idler）表示，「他的牢房基本上就跟飯店房間一樣，還可以染指被帶到他身邊的女性。對他來說，這就是一個豪華的（飯店）房間。」她認為，根本原因是厄瓜多監獄體系的腐敗，獄警嚴重不足，並且面臨巨大壓力。