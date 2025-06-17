販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

▲彰化1名黃姓毒蟲販賣8次一級毒品海洛英遭到判刑8年10月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名黃姓男子有吸毒前科、2年前夥同劉男共同販賣一級毒品海洛英8次，遭到檢方依涉「違反毒品防制條例」起訴，法院審理中，他坦承犯行，遞狀喊冤「他是因為健康惡化要裝支架，才會一時想不開誤入歧途」，請求輕判，最終判處8罪合併應執行有期徒刑8年10月、犯罪所得共1萬9,500元亦全數沒收。

依據判決書內容指出，被告黃男早在2018年間，他就因施用一級毒品被判刑7月，2009年執行完畢。未料5年內再犯本案，構成累犯。庭審時辯稱他出身清寒，國中畢業後從事土木工程，月薪僅3萬元，與姊姊相依為命。父母早逝、健康惡化需裝設支架，長期身體痛苦，加上母親離世打擊，使他陷入憂鬱，選擇以毒品麻痺自我，最終因經濟困頓鋌而走險，販賣第一級毒品海洛因。

法院審理中，他坦承犯行，販毒動機源於「無錢購買毒品」，且交易價額偏低（單次1,000至4,000元），並遞狀陳情「一時想不開才誤入歧途，已知錯懇請輕判」。

法官認定，黃男自2023年10月至2024年3月24日販毒過程中，共對4名男女販毒8次，部分交易與共犯劉男合作，由劉提供毒品、黃負責交付，故其中5次被判「共同販毒」，其餘3次則為獨立犯行，犯罪所得共1萬9,500元亦全數沒收，8罪分別判處7年8月徒刑。犯罪所得共1萬9,500元亦全數沒收。

法院審理，黃其明知毒品危害仍出售海洛因給4名購毒者，8次交易罪責明確。偵審期間，他雖全數自白，但販賣一級毒品屬重罪，各次交易雖手法雷同、時間密集，但每次均獨立成罪，最終判處8罪合併應執行有期徒刑8年10月。